Cicloturismo, promozione del territorio e sviluppo economico: convegno ad Assisi

“Il cicloturismo: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio”. Questo il titolo dell’evento che si terrà mercoledì 17 aprile 2024 ad Assisi presso Palazzo Bernabei, in via San Francesco 19. Un incontro organizzato nell’ambito del corso in Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia e con il patrocinio – tra gli altri – anche della Camera di Commercio dell’Umbria, che vuole offrire l’opportunità di approfondire le tematiche legate al viaggiare in bicicletta e le relative ricadute economiche sui territori.

(Foto di repertorio – crediti Andrea Scagni)

Programma dell’evento

I lavori prenderanno il via alle ore 9:15 con i saluti istituzionali di:

Stefania Proietti – Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia

Luigi Rossetti – Direttore “Programmazione, Bilancio, Cultura e Turismo” della Regione Umbria

Federico Sisti – Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria

Fabio Forlani – Presidente del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università di Perugia

Introduzione e moderazione del convegno saranno a cura di Luca Ferrucci dell’Università di Perugia, co-autore del libro “La bicicletta nel nuovo millennio. La rinascita di un settore tra innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità” (FrancoAngeli Editore)

I dati del cicloturismo in Italia

Alle ore 10:00 ci sarà un focus sui dati di scenario del cicloturismo italiano in cui Paolo Bulleri, Dirigente area ricerca di ISNART – illustrerà il Rapporto “Viaggiare con la bici 2024” ISNART-Legambiente in collaborazione con Bikenomist presentato in anteprima il 5 aprile scorso al Forum del Cicloturismo in occasione della Fiera del Cicloturismo di Bologna: un mercato da oltre 5,5 miliardi di euro. E ne discuterà con Antonio Picciotti e Fabio Forlani dell’Università di Perugia.



Economia della bicicletta e fruizione del territorio

A seguire, alle ore 10:30, ci sarà una tavola rotonda dal titolo “Il cicloturismo come strumento di fruizione e valorizzazione del territorio” che vedrà la partecipazione di:

Paolo Pinzuti – Fondatore di Bikeitalia.it e Ceo Bikenomist srl

Rolando Fioriti – Presidente di Umbria & Bike

Maria Serena Galassi – Responsabile di VI.VA. APS, Progetto BO – Oltre l’e-Bike

Michele Toniaccini – Sindaco di Deruta e Presidente ANCI Umbria

Eventi di bici e valorizzazione turistica

Dopo il coffee break delle 11:30, i lavori proseguiranno con una seconda tavola rotonda tematica “Gli eventi ciclistici fra passione, socialità e valorizzazione turistica” con le relazioni di:

Giancarlo Brocci – Ideatore de “L’Eroica”, evento che ha rilanciato il ciclismo vintage in tutto il mondo

Pinar Pinzuti – Organizzatrice della “Fiera del Cicloturismo”, principale appuntamento del settore in Italia

Luca Ministrini – Organizzatore della “Spoleto – Norcia”

Luca Radi – Organizzatore della ciclostorica “La Francescana”

Alla scoperta di Assisi in ebike

La mattinata si concluderà con un dibattito generale e le conclusioni, prima di una pranzo a buffet di networking con tutti i relatori e i partecipanti. E nel pomeriggio, alle ore 15, ci sarà un E-Bike tour di Assisi, in collaborazione con VI.VA. APS, Progetto BO – Oltre l’e-Bike, sarà possibile partecipare a un emozionante tour in e-bike per scoprire le bellezze di Assisi. (disponibili 14 ebike, prenotazione obbligatoria)

Diretta streaming

In questo evento in Umbria gli esperti del settore condivideranno conoscenze e esperienze per promuovere il cicloturismo come strumento di sviluppo per le comunità locali. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming al seguente link: bit.ly/3u5Eth2

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento: www.econ.unipg.it