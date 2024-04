Spagna: mercato delle bici in leggera ripresa

La produzione di biciclette in Spagna sta mostrando segnali di ripresa, nonostante alcune criticità che ancora persistono. Secondo il Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo, la produzione di bici ha registrato un calo del 6,8% su base annua a febbraio 2024, seguendo una diminuzione del 10,5% nel mese precedente. Tuttavia, nonostante questi cali, le unità prodotte in Spagna rappresentano il picco mensile più alto dall’estate del 2023, suggerendo un possibile cambiamento di direzione nel mercato.

Le bici della Spagna nel mercato dell’UE

La Spagna si sta consolidando, negli ultimi tempi, come fornitore di biciclette nell’UE, con una produzione che ha superato i 245 milioni di euro nel 2023, classificandosi come il terzo miglior anno nella storia del paese, nonostante un lieve calo rispetto al 2022.

Inoltre, le esportazioni di biciclette dalla Spagna nel 2023 hanno raggiunto i 268 milioni di euro, pur registrando una diminuzione rispetto al 2022. Tuttavia, ciò ha rappresentato un raddoppio rispetto al 2019, pre-pandemia, mantenendo un saldo commerciale positivo. In Italia invece il 2023, come certifica ANCMA, ha segnato un brusco calo di vendite e le prospettive di ripresa del comparto hanno come orizzonte temporale il 2025.

Nuove sfide e opportunità nel settore

Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale di categoria AMBE, Íñigo Isasa, porta con sé una vasta esperienza nel settore visto che proveniente dall’azienda Specialized. Isasa sottolinea le sfide e le opportunità del settore, dalla digitalizzazione all’espansione dell’offerta formativa, e l’importanza della collaborazione per affrontarle in modo sostenibile.

Anche se durante il Taipei Cycle Show del mese scorso alcuni operatori del settore hanno suggerito segnali di cambiamento positivo, gli indicatori anticipatori non mostrano ancora segni significativi di miglioramento. Ad esempio, le importazioni di biciclette in Europa hanno raggiunto il loro livello più basso degli ultimi decenni.

Bene l’inizio del 2024

Tuttavia, i dati più recenti dalla Spagna indicano una produzione di oltre 50.000 unità nei primi due mesi del 2024, invertendo la tendenza rispetto alla scorsa estate. Questo aumento della produzione potrebbe riflettere una crescente domanda o una maggiore capacità produttiva nel paese.

Sale il prezzo medio delle bici prodotte in Spagna

Inoltre, il prezzo medio delle biciclette prodotte in Spagna nei primi due mesi del 2024 è pari a 874 euro e supera quello degli anni precedenti – 815 euro nel 2023 e 725 euro nel 2022 – riflettendo un aumento del valore aggiunto nella produzione, nonché il forte impatto positivo dovuto alla produzione di ebike.

Quindi, nonostante una situazione contingente non ancora ottimale, il mercato delle biciclette in Spagna mostra segni di resilienza e adattamento, con un’industria che cerca di mantenere una posizione competitiva a livello internazionale.