Assisi punta sul cicloturismo per lo sviluppo economico del territorio

Un incontro per affrontare il tema del turismo in bicicletta, le sue potenzialità economiche e le ricadute positive sul territorio. Ad Assisi Palazzo Bernabei, sede del corso di Laurea di EMT dell’Università degli Studi di Perugia, ha ospitato il convegno “Il cicloturismo: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio”. L’iniziativa moderata dal professor Fabio Forlani, presidente del corso di laurea in Economia e Management del Turismo, ha visto la presenza di numerosi esperti locali e nazionali che hanno espresso i propri punti di vista e i risultati delle loro analisi, offrendo spunti interessanti legati al cicloturismo.

Presentato il primo libro sul settore bici scritto da accademici

Luca Ferrucci, professore di Economia e Management internazionale presso il Dipartimento di Economia dell’Ateneo perugino, da grande appassionato di ciclismo ha presentato il volume “La bicicletta nel nuovo millennio. La rinascita del settore tra innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità” (FrancoAngeli Editore) di cui è co-autore con Giulio Ferrigno e Andrea Piccaluga. Si tratta del primo libro scritto da accademici (provenienti da discipline diverse: economisti, storici, ingegneri, medici) sul settore delle biciclette che è al centro di importanti cambiamenti di natura tecnologica, economica e sociale.

Assisi, punta sul cicloturismo per una crescita economica e turistica del territorio

All’incontro sono intervenuti Luigi Rossetti (Regione Umbria), Federico Sisti (Camera di Commercio dell’Umbria) e la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, che hanno ribadito la volontà dell’amministrazione regionale e comunale di sostenere investimenti legati al cicloturismo.

Durante la mattinata Paolo Bulleri, dirigente area ricerca dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) che ha illustrato i dati raccolti nell’ambito del rapporto nazionale sul cicloturismo dal quale è emerso il cicloturismo rappresenti ormai una voce importante del fatturato turistico del nostro Paese, con un impatto economico diretto stimabile in oltre 5,5 miliardi di euro al 2023, in crescita del 35% sul 2022.

Il fondatore dell’Eroica Giancarlo Brocci, l’organizzatore della Spoleto – Norcia Luca Ministrini,

l’organizzatore della ciclostorica “La Francescana” Luca Radi e Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo, hanno presentato l’impatto economico e sociale degli eventi ciclistici sul territorio.

Il convegno, a dimostrazione delle potenzialità e delle opportunità offerte dal cicloturismo per la scoperta dei territori e delle città, si è concluso un giro in bici di Assisi, in collaborazione con VI.VA. APS, Progetto Bo – Oltre l’e-Bike – Assisi, che ha messo a disposizione biciclette per lo svolgimento del tour.

Progetto B.O.

Un gruppo ristretto di persone ha nutrito un sogno ambizioso: sviluppare un progetto presso la stazione Assisi – Santa Maria degli Angeli che valorizzi le abilità creative e promuova l’inclusione, riconoscendo il valore intrinseco di ogni individuo.

Quest’idea ha preso forma partecipando al Bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia “Idee per un Welfare di comunità” nel maggio 2018, ottenendo il sostegno finanziario necessario. Così è nato il Progetto B.O. – Un Bagaglio d’Opportunità. Questo deposito bagagli, accogliente e ben organizzato, consente ai visitatori di esplorare Assisi e i dintorni senza il peso e l’ingombro dei bagagli, anche per brevi periodi.

L’officina si occupa di piccole riparazioni e di noleggio biciclette con una varietà di opzioni, tra cui bici da città, mountain bike, ebike e biciclette adatte a persone con diverse abilità. È il punto di partenza ideale per scoprire Assisi e le sue meraviglie circostanti.

L’incontro “Cicloturismo: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio” ha rappresentato il terzo appuntamento di “UTH Umbria Tourism Hub – Incontri di Assisi”, progetto di formazione, networking e ‘disseminazione’ ideato dal Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo (EMT), con sede ad Assisi, a Palazzo Bernabei, del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.