Treviso Ostiglia Fest: torna il festival ciclabile più lungo d’Italia

Il Treviso Ostiglia Fest torna per la terza edizione lungo l’omonimo itinerario ciclabile con oltre 100 eventi pensati per tutti gli amanti della natura, della cultura e del divertimento. Gli appuntamenti saranno disseminati lungo i 70 chilometri della Ciclabile Treviso-Ostiglia in Veneto: qui i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio ricco di emozioni – tra musica, sapori, teatro, natura e spettacoli – adatto a famiglie, ciclisti e camminatori di tutte le età.

Treviso Ostiglia Fest

Questo festival “lungo” offre un’esperienza unica che ognuno può vivere a proprio modo, spostandosi da un evento all’altro, seguendo il tema o esplorando le diverse zone lungo il percorso. La Ciclabile Treviso-Ostiglia, anticamente una ferrovia, si trasforma così in un corridoio verde che regala panorami mozzafiato e incontri con la natura e la storia della regione.

Treviso Ostiglia Fest non è solo un festival, ma un’occasione per scoprire luoghi preziosi lungo il percorso, lasciandosi incantare dai colori, suoni e profumi che questa terra offre in abbondanza. Musei, fattorie, città d’arte e ville venete si aprono ai visitatori in un intreccio di tradizione e modernità.

Oltre 100 eventi in programma

Il programma del festival è stato curato con attenzione, dando spazio alle realtà locali che animano la zona. Ogni giorno, operatori del territorio offriranno visite speciali e eventi unici, mettendo in mostra le peculiarità della Ciclabile Treviso-Ostiglia e delle comunità che la abitano.

Durante il Treviso Ostiglia Fest sarà possibile trovare punti ristoro lungo il percorso, noleggiare biciclette in diverse zone e degustare i prodotti del territorio presso numerose aziende agricole. Inoltre, musei, ville e oasi naturalistiche offriranno laboratori didattici e iniziative culturali per arricchire l’esperienza dei visitatori.

Con oltre 100 contenuti proposti, il festival promette di soddisfare tutti i gusti e le esigenze per giovani, famiglie e ciclisti. Treviso Ostiglia Fest può essere vissuto da Est o da Ovest, da chi decide di partire da un evento specifico o da chi preferisce percorrere l’intero tragitto. Si può iniziare o terminare a Treviso, esplorando la città, o immergersi completamente nella natura circostante.

Per consultare il programma completo degli eventi e prenotare le attività che lo richiedono c’è il sito ufficiale del Treviso Ostiglia Fest.