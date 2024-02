BRN Village: un esempio di riqualificazione del territorio e promozione della bicicletta

La famiglia Bernardi sta facendo scuola in Romagna. I proprietari di BRN Bike Parks infatti hanno realizzato in soli due anni il primo villaggio in Italia dedicato al ciclismo, un Bike Park di 70 mila metri quadrati che nei primi 6 mesi dall’inaugurazione (nel 2023) ha registrato la presenza di oltre 200.000 visitatori.

Riqualificazione del territorio

A fronte di un investimento di oltre 15 milioni di euro è così stata riconsegnata alla città di Forlimpopoli un’area totalmente rinnovata e accessibile a tutti i pedoni e i ciclisti che vogliono viverla. Alla base, un progetto di riqualificazione integrato con il territorio che ha saputo coniugare economia, ambiente, tempo libero, sport e benessere. Un progetto che ha saputo coinvolgere soprattutto un alto numero di aziende locali che hanno contribuito a dare nuova vita ai terreni che ospitavano lo stabilimento SFIR risalente agli Anni ’60. Una volta chiuso lo zuccherificio, all’inizio degli Anni 2000, l’area era diventata simbolo di degrado e abbandono.

Promozione della bicicletta e della salute

Oggi un grande parco-villaggio dedicato alla bici e agli stili di vita salutari, ha riconsegnato alla comunità e ai turisti aree verdi, piste e servizi dedicati ai ciclisti. 500 alberi e un percorso ciclopedonale di quasi 2 km lineari collegano poi il parco agli altri percorsi ciclabili provenienti dal centro urbano.

Il BRN Village è la dimostrazione che fare rete e integrarsi nel territorio per migliorarlo creano sinergie a livello economico, ambientale, turistico. Per capire meglio come emulare queste buone pratiche, il programma della giornata B2B della Fiera del Cicloturismo, ovvero il Forum, il 5 aprile a Bologna, integra sessioni per creare reti, trovare soluzioni condivise a problemi comuni e imparare dagli errori e dalle esperienze degli altri (Per partecipare e acquistare il biglietto: Forum del Cicloturismo).

BRN Village: le 6 piste del Parco

Sono sei le piste create nel parco, alcune dedicate ai bimbi, come la Pista Gialla – Educazione Stradale (gratuita) pensata per tutti i bambini che vogliono imparare a pedalare in strada giocando. O la Pista Blu – Ring Track (gratuita) per i bimbi più “esperti” che invece vogliono acquisire o migliorare abilità tecniche.

I bambini sopra gli otto anni possono provare la Pista Arancio, una pump track a pagamento pensata per il divertimento o la Pista Verde, sempre a pagamento, dedicata alla montagna e alla MTB.

Le ultime due piste sono pensate per i più grandi (>14) e sono la Pista Rossa – Pumptrack Pro e la Pista Nera – BMX / Dirt Jumps con le rampe.

I servizi e il BRN Bike Café

Non mancano i servizi pensati per le persone presenti nel parco. Si va dalla casetta dell’Acqua Alcalina al Bike Wash. Ci sono anche le colonnine di riparazione e quelle di ricarica per le e-bike.

Infine, il BRN Bike Café costruito nel rispetto dei valori del Village: mobilità sostenibile, attività fisica, divertimento e un’alimentazione salutare. Vengono proposti prodotti e bevande per la salute e per lo sport, biologiche e legate al territorio.