Germania: il turismo in bicicletta è un settore economico in crescita

Il cicloturismo continua a pedalare forte in Germania, come rivelano i recenti risultati del Rapporto sul Turismo in Bicicletta 2024 a cura di ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club). Nel 2023, ben 37,4 milioni di persone hanno optato per la bicicletta durante le vacanze e le gite giornaliere, rappresentando più della metà della popolazione adulta del paese. Questi numeri non solo evidenziano una tendenza sempre più diffusa verso il cicloturismo, ma offrono anche un’interessante finestra sul comportamento ciclistico della popolazione tedesca.

Adv

Germania: il turismo in bicicletta rappresenta un settore economico in crescita

Cicloturismo per tutti

L’analisi dettagliata condotta dall’ADFC ha esaminato quattro segmenti principali del cicloturismo: dai tradizionali tour in bicicletta con tre o più pernottamenti, ai brevi viaggi con una o due notti, fino alle gite giornaliere senza necessità di alloggio, senza dimenticare l’utilizzo della bicicletta come parte integrante delle vacanze, anche se non il motivo principale del viaggio. Un dato sorprendente emerso dal rapporto è l’ampio segmento di persone (circa 10,6 milioni) che utilizzano la bicicletta durante le vacanze, anche se non è l’attività primaria.

Trend positivo

Christian Tänzler, membro del consiglio direttivo dell’ADFC, commenta così questi dati: “Il turismo in bicicletta è un fattore commerciale sostanziale e stabile”. Sebbene nel 2023 le persone che hanno fatto un tour in bicicletta tradizionale – con tre o più pernottamenti – siano state di meno rispetto all’anno precedente, il settore continua a interessare una larga fetta di pubblica: “Tuttavia, nonostante il calo dei numeri – forse a causa di un’estate molto piovosa – vedo un trend positivo. Nel 2024 più persone vogliono portare la loro bicicletta in giro e usarla di più in vacanza. È un segno buono e importante”, sostiene Tänzler.

Quanto spendono i cicloturisti?

Ma quali sono le cifre di spesa associate a queste pratiche ciclistiche? Secondo l’ADFC, i ciclisti in viaggi brevi hanno speso in media circa 130 euro al giorno, mentre coloro che hanno optato per viaggi con almeno tre notti hanno speso circa 117 euro al giorno. Nonostante la spesa giornaliera inferiore nelle gite giornaliere, la loro frequenza ha portato a una spesa totale tra i 14 e i 15 miliardi di euro, segnalando un impatto economico significativo.

Gli itinerari in bici preferiti dai tedeschi

Le preferenze dei cicloturisti tedeschi in termini di itinerari in bici non sono cambiate molto nel corso degli anni, con la pista ciclabile del Weser, dell’Elba e del Mar Baltico ancora in cima alla lista delle preferenze. Le regioni circostanti la contea di Bentheim, l’Emsland e Osnabrück risultano particolarmente frequentate, così come le zone attorno al Lago di Costanza e alle coste del Mare del Nord e del Mar Baltico.

Un settore economico in crescita

L’ADFC ha registrato un nuovo record di partecipazione al sondaggio, con circa 16.000 partecipanti, evidenziando un crescente interesse e consapevolezza riguardo al cicloturismo nel paese. In sintesi, il cicloturismo continua a emergere come un importante settore economico in Germania, con numeri in costante crescita e un impatto significativo sull’economia nazionale. Con una rete di infrastrutture ciclabili in continua evoluzione e un crescente interesse da parte del pubblico, il futuro del cicloturismo tedesco sembra promettente e in costante ascesa.