Ghent premiata come migliore città per ciclisti del 2024

Ghent è stata premiata come Cycling City 2024 dalla Fondazione Fiamminga per gli Studi del Traffico (VSV). Questo prestigioso riconoscimento conferma gli eccezionali sforzi e le innovazioni della città nella promozione dell’uso della bicicletta.

Oltre a Ghent, la VSV ha anche riconosciuto Dilsen-Stokkem e Boechout come vincitori rispettivamente nelle categorie dei comuni di medie e piccole dimensioni. Ogni vincitore ha ricevuto una sovvenzione di 50.000 euro per migliorare ulteriormente le proprie politiche ciclistiche.

Ghent Cycling City 2024

Ghent Cycling City 2024: riconoscimento per innovazione e investimenti

La giuria ha lodato Ghent per i suoi consistenti investimenti nelle infrastrutture ciclistiche e per le soluzioni innovative. Tra i punti salienti, l’introduzione di sistemi di parcheggio flessibili e lo sviluppo della strada ciclabile Coupure, che presenta sottopassi dedicati ai ciclisti. Questi sottopassi, insieme ad altri miglioramenti infrastrutturali, hanno svolto un ruolo significativo nella selezione della città.

Per la sicurezza e il comfort dei ciclisti

Filip Watteeuw, assessore alla Mobilità, ha espresso la sua gratitudine: “Questo titolo è un grande riconoscimento per tutto il lavoro svolto a Ghent per migliorare la sicurezza e il comfort dei ciclisti. Ma il vero riconoscimento è per tutti i ciclisti che pedalano a Ghent, sempre e ovunque. Sono loro gli eroi“.

Il riconoscimento di Ghent va oltre i semplici miglioramenti infrastrutturali. La città è stata celebrata per aver creato un ambiente favorevole ai ciclisti, che incoraggia sempre più persone a scegliere la bicicletta come principale mezzo di trasporto. La giuria ha notato il successo di Ghent nel stabilire un alto standard per le norme ciclistiche attraverso continui investimenti e supporto politico.

Infrastrutture esemplari

La politica ciclistica completa di Ghent include diversi progetti di spicco:

Strada ciclabile Coupure | Questo tratto di 1,5 chilometri presenta attraversamenti separati, offrendo un percorso senza conflitti stradali per i ciclisti.

| Questo tratto di 1,5 chilometri presenta attraversamenti separati, offrendo un percorso senza conflitti stradali per i ciclisti. Sottopasso Rozemarijnbrug | Aumenta la sicurezza permettendo ai ciclisti di bypassare incroci con il traffico motorizzato e i tram.

| Aumenta la sicurezza permettendo ai ciclisti di bypassare incroci con il traffico motorizzato e i tram. Tunnel ciclabile Dampoort | Facilita il passaggio sicuro e agevole sotto la ferrovia per ciclisti e pedoni.

| Facilita il passaggio sicuro e agevole sotto la ferrovia per ciclisti e pedoni. Sottopasso Nieuwevaartbrug | Completa un collegamento critico nella rete regionale delle piste ciclabili, collegando aree chiave con piste ciclabili a due vie separate.

Riguardo al Premio

La votazione del Cycling City, giunta alla sua sesta edizione dal suo inizio nel 2012, comprende un sondaggio pubblico e valutazioni approfondite da parte di esperti di ingegneria. Quest’anno, oltre 27.000 ciclisti fiamminghi hanno partecipato, valutando le loro città in base alla sicurezza e al comfort ciclistico. Su 300 città e comuni, 165 si sono qualificate per la competizione, dimostrando l’impegno diffuso per migliorare le condizioni ciclistiche in tutta la regione.

Ghent ospita Velo-city 2024

Le ripetute vittorie di Ghent nel 2015, 2018 e ora nel 2024 sottolineano la sua leadership e il continuo progresso nella promozione della bicicletta. Gli sforzi della città non solo beneficiano i ciclisti locali, ma contribuiscono anche a un ambiente urbano più sano e sostenibile.

Il summit mondiale della bicicletta, Velo-city 2024, si svolgerà dal 18 al 21 giugno a Ghent. Clicca qui per il programma della conferenza.