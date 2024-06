5 cose da sapere su Velo-city 2024, la conferenza mondiale della bici

Velo-city 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i professionisti e i promotori della mobilità ciclistica. Quest’anno, la prestigiosa conferenza internazionale organizzata dall’European Cyclists’ Federation (ECF) si terrà dal 18 al 21 giugno nella splendida città belga di Ghent, rinomata per la sua infrastruttura ciclabile all’avanguardia. Con un programma ricco di conferenze, visite tecniche e attività, Velo-city 2024 offrirà ai partecipanti un’esperienza unica.

Velo-city: il summit mondiale della ciclabilità

La prima edizione di Velo-city si è tenuta nel 1980 a Brema, in Germania. Da allora, la conferenza si è svolta in varie città in tutto il mondo, promuovendo la cultura della bicicletta e discutendo politiche e innovazioni per migliorare la mobilità urbana. Fino al 2023, ci sono state oltre 40 edizioni di Velo-city. La conferenza è diventata un evento annuale e ha toccato diverse città, tra cui: Copenaghen, Bruxelles, Dublino, Vienna, Siviglia, Nantes e Lisbona, ma anche Adelaide, Taipei e Rio de Janeiro. Nel 2026 Velo-city si svolgerà in Italia a Rimini.

Ogni edizione di Velo-city attira professionisti, politici, ricercatori e appassionati di ciclismo da tutto il mondo, offrendo un’opportunità unica per lo scambio di idee e la creazione di reti di contatti nel settore della mobilità attiva e sostenibile.

5 cose da sapere su Velo-city 2024

Ecco cinque cose da sapere per prepararsi al meglio a questo straordinario evento, dalle date da segnare sul calendario alla celebre Bike Parade e al vivace Velo Festival.

1. Velo-city 2024 si terrà a Ghent

Il summit mondiale annuale della mobilità ciclistica si terrà a Ghent dal 18 al 21 giugno. Ghent è stata premiata come Cycling City 2024 per gli eccezionali sforzi e le innovazioni della città belga nella promozione dell’uso della bicicletta.

2. Tour e visite guidate in bicicletta

Come partecipante a Velo-city, ovvero Velocitizen, puoi anche iscriverti a una delle 19 diverse visite tecniche che la città di Ghent ha organizzato per far conoscere i suoi sviluppi nel campo del ciclismo. Questi tour in bicicletta sono guidati da esperti in piccoli gruppi.

3. Programma Velo-city 2024: oltre 80 sessioni, più di 400 relatori

Velo-city offre un programma ricco con oltre 400 relatori e più di 80 sessioni. L’evento copre tutti gli aspetti legati al mondo bici, dalla costruzione di una cultura ciclistica inclusiva alla logistica in bicicletta, dagli incroci sicuri per chi pedala al miglioramento dell’intermodalità.

Ecco alcuni argomenti e panel da non perdere:

Martedì 18 Giugno alle ore 11:00 The power of activism and cycling advocacy , alle ore 12:15 Women in Cycling: Bringing diversity to the bike sector .

, alle ore 12:15 . Mercoledì 19 Giugno alle ore 10:45 From urban to rural cycling: Paving the way for car-lite communities dove Pinar Pinzuti di Bikeitalia racconterà la storia di una ciclovia nata dall’iniziativa di un cittadino nel sud Italia, che è diventata uno dei percorsi più apprezzati dai ciclisti. Questa ciclovia ha attirato l’attenzione del governo locale, che ha iniziato a investire nelle infrastrutture ciclabili. Di conseguenza, gli abitanti hanno iniziato a utilizzare la bicicletta, favorendo la connessione delle comunità locali e la crescita delle attività economiche, sociali e culturali.

dove di Bikeitalia racconterà la storia di una ciclovia nata dall’iniziativa di un cittadino nel sud Italia, che è diventata uno dei percorsi più apprezzati dai ciclisti. Questa ciclovia ha attirato l’attenzione del governo locale, che ha iniziato a investire nelle infrastrutture ciclabili. Di conseguenza, gli abitanti hanno iniziato a utilizzare la bicicletta, favorendo la connessione delle comunità locali e la crescita delle attività economiche, sociali e culturali. Mercoledì 20 Giugno alle ore 14:30 Safely in the saddle using data, laws and infrastructure solutions . Alle ore 16:00 Promoting health and equity – Strong cross-sector partnership to scale up pilot projects

. Alle ore 16:00 Giovedì 20 Giugno alle ore 12:00 From research to practice: The role of perceptions and narratives in shaping mobility che affronta il tema In che modo la nostra visione e il nostro discorso sul ciclismo influenzano le politiche e la pianificazione? Questa sessione accademica presenta vari studi di ricerca che esaminano come atteggiamenti, discorsi, rappresentazioni mediatiche e considerazioni politiche incorniciano la promozione del ciclismo e la trasformazione della mobilità.

che affronta il tema In che modo la nostra visione e il nostro discorso sul ciclismo influenzano le politiche e la pianificazione? Questa sessione accademica presenta vari studi di ricerca che esaminano come atteggiamenti, discorsi, rappresentazioni mediatiche e considerazioni politiche incorniciano la promozione del ciclismo e la trasformazione della mobilità. Venerdì 21 Giugno alle ore 12:00, Better communication about cycling and cyclists, ovvero: “Come possiamo migliorare la percezione pubblica e la comprensione del ciclismo come mezzo di trasporto attraverso una migliore comunicazione?”. In questa discussione, quattro esperti di comunicazione esplorano strategie efficaci per gestire la conversazione, inclusi esempi di come affrontare il “bikelash”.

4. La Bike Parade

Mercoledì 19 giugno si svolgerà la Bike Parade e subito dopo Bike Party. In circa 10 km, il percorso conduce attraverso il ponte Louisa d’Havé, lungo l’autostrada B401, oltre il porto di Portus Ganda e attraverso i Vecchi Docks. Con diverse animazioni lungo il percorso, musica dal vivo alla fine e migliaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo, la Bike Parade sarà senza dubbio il momento culminante della conferenza Velo-city. L’evento è aperto a chiunque voglia partecipare e pedalare, anche all’ultimo minuto. Non è necessaria la registrazione anticipata.

5. Il Velo Festival

Ghent non sarebbe la città ciclabile che è senza tutti i suoi residenti che pedalano quotidianamente. Per questo motivo la città organizza il Velo Festival per gli abitanti di Ghent nelle settimane precedenti e durante la conferenza Velo-city. Ci saranno tante attività divertenti in tutta la città dove la comunità locale incontra i partecipanti di Velo-city.

Per conoscere il programma completo di Velo-city e tutte le attività collaterali consulta il sito web