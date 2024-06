Eurobike 2024: gli eventi imperdibili e tutte le novità

Eurobike, la fiera più importante d’Europa per il settore delle biciclette e dell’ecomobilità, torna dal 3 al 7 luglio con l’edizione del 2024 ed è pronta a sorprendere ancora una volta gli appassionati e i professionisti del settore con una serie di eventi imperdibili. Questo appuntamento annuale, che si terrà a Francoforte, è il punto di riferimento per l’ispirazione, lo scambio di idee, il networking e l’innovazione nel mondo della bicicletta.

Pink Thursday

Uno degli eventi più attesi di Eurobike è il Pink Thursday, che avrà luogo giovedì 4 luglio a partire dalle 18:30. Questa serata esclusiva di networking si terrà presso il Massif Central, il centro della cultura ciclistica nel cuore di Francoforte. Con delizie culinarie e un accompagnamento musicale raffinato, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare interventi ispiratori da figure di spicco nei campi della politica, dello sport e della mobilità.

Tra gli ospiti d’eccezione figurano l’esperta di startup Elisa Chiu da Taiwan, l’ex manager di Rocket Internet e investitrice Bettina Curtze, la vincitrice paralimpica Christiane Reppe, il commentatore sportivo Elmar Paulke, il giornalista Thorsten Schröder e Filip Watteeuw, rappresentante della città di Ghent in Belgio (città ospitante di Velo-city 2024). Questo evento promette di essere una serata indimenticabile e un’opportunità unica per fare rete con gli esperti del settore.

Travel Talks: il cicloturismo come opportunità di business

Giovedì 4 luglio, Eurobike ospiterà anche un evento speciale intitolato Travel Industry meets Bike Industry, in cui si esploreranno nuove sinergie e potenziali collaborazioni tra l’industria del cicloturismo e quella delle biciclette. Questo incontro è pensato per incentivare l’innovazione e creare opportunità di cooperazione, mettendo insieme investitori e startup delle due industrie.

Eurobike 2024: un programma ricco di eventi

La fiera Eurobike 2024 inizierà con la Leaders’ Night martedì 2 luglio, una serata dedicata ai leader del settore. Mercoledì 3 luglio ci sarà East Meets West, un evento organizzato in collaborazione con Anchor Taiwan, che riunirà investitori e startup dall’Est e dall’Ovest per stimolare il dialogo e l’innovazione.

Il 5 luglio, venerdì mattina, comincerà con la Women in Cycling Breakfast, un evento dedicato a promuovere il ruolo delle donne nell’industria ciclistica. A seguire, il Retail Lunch offrirà un’occasione di networking specifica per il commercio al dettaglio. La giornata si concluderà con il Fuckup Beers, un evento che, con un approccio umoristico e uno sguardo al futuro, mira a fare tesoro e imparare dagli errori del passato.

Per gli appassionati di cicloturismo, il venerdì sarà anche il giorno del Bike Travel Forum, con discussioni, pannelli e presentazioni dedicati al tema del cicloturismo. Durante il weekend del 6 e 7 luglio, l’area espositiva all’aperto ospiterà la Bike Travel Area, dove si potrà approfondire ulteriormente questo affascinante settore.

Spazio interattivo per l’innovazione

Eurobike 2024 non sarà solo un’occasione per conoscere le ultime innovazioni del settore, ma offrirà anche un’esperienza immersiva per i visitatori grazie a una serie di iniziative interattive. Tra queste, spicca la nuova “Tech Lab Zone”, un’area dedicata alle startup e alle giovani imprese tecnologiche che stanno rivoluzionando il mondo delle biciclette con soluzioni all’avanguardia. Qui, gli innovatori avranno l’opportunità di presentare i loro progetti più recenti, dalle applicazioni di intelligenza artificiale per la sicurezza stradale ai sistemi di propulsione avanzata per ebike.

I visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo, partecipare a workshop interattivi e incontrare direttamente i creatori di queste tecnologie emergenti. Questo spazio sarà un punto di incontro cruciale per investitori e partner industriali in cerca di nuove opportunità di crescita e collaborazione, consolidando Eurobike come la vetrina principale per il futuro della mobilità sostenibile.

Eurobike 2024 si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per chi vive e lavora nel mondo delle biciclette e della mobilità sostenibile. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario, ricco di ispirazione, innovazione e tante opportunità di networking.