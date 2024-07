A Gent c’è un’Ambasciata della Bicicletta in cui lavorano più di 100 persone

Gent è una delle città più belle delle Fiandre, si trova esattamente a metà strada tra Anversa, Bruxelles e Bruges e accoglie una delle più numerose comunità studentesche del paese. La città si sviluppa tra canali e corsi d’acqua che l’attraversano e che raccontano di un passato in cui il commercio era il cuore pulsante della città.

Da poco meno di un decennio a questa parte Gent sta vivendo una rivoluzione della mobilità che ha portato a un graduale restringimento delle strade con l’obiettivo di offrire più spazio a ogni forma di mobilità dolce. Pedonalizzazioni, piste ciclabili, strade a priorità ciclistica e zone trenta sono l’elemento fondante di questa rivoluzione gentile che, oltre che di infrastrutture ha bisogno di politiche attive.

L’Ambasciata della Bicicletta di Gent

Con questo obiettivo nel 2017 Gent ha fondato un’Ambasciata della Bicicletta (Fietsambassade) che dipende direttamente dall’agenzia per la mobilità e che si occupa di far funzionare tutto quanto abbia i pedali in città.

Ho avuto il privilegio di scoprirne il lavoro in occasione dell’ultima edizione di Velo-city e qui potete trovare un breve reportage che abbiamo realizzato:

Compito dell’Ambasciata della Bicicletta di Gent è infatti prendersi cura di tutti i parcheggi bici disposti in giro per la città, ma anche di offrire servizi di noleggio biciclette a lungo termine (soprattutto agli 80.000 studenti) e una rete di attività di riparazione biciclette disposti nei luoghi cardine, ovvero in prossimità delle stazioni dei treni e dei grandi attrattori e, ovviamente di far conoscere ai cittadini i benefici del muoversi in bicicletta.

Parcheggi bici

Il tema dei parcheggi bici a Gent è particolarmente rilevante: la città dispone infatti di un totale di 35.000 posti bici organizzati in grandi parcheggi a cui si aggiungono i locker (armadietti) per le biciclette pieghevoli e i parcheggi chiusi di prossimità che possono essere affittati dai residenti a 64 €/anno.

Tutti i parcheggi attrezzati sono dotati anche di pompe pubbliche per risolvere l’eterno problema delle gomme sgonfie e il parcheggio della biblioteca centrale di Gent è dotato anche di un distributore automatico di camere d’aria, luci anteriori e posteriori e lucchetti.

Occuparsi dei parcheggi significa che è compito dell’Ambasciata della Bicicletta occuparsi anche della rimozione e dello smaltimento delle biciclette abbandonate che avviene regolarmente tre volte all’anno.

Le biciclette recuperate dall’abbandono vengono smontate, revisionate e utilizzate per creare nuove biciclette da affittare agli studenti presenti in città.

Mobilità ciclabile accessibile

E l’Ambasciata della Bicicletta di Gent si occupa anche di offrire sistemi di bici-taxi appositamente pensate per disabili e per persone con ridotta mobilità: ogni bici-taxi può essere noleggiata con un giorno di anticipo e il costo di ogni corsa è di 2,50 €, ovvero il costo di una corsa con il trasporto pubblico.

A oggi sono più di 100 le persone che si occupano di far funzionare l’intero sistema della bicicletta a Gent a cui si aggiunge uno staff di circa 30 meccanici che partecipano a programmi di reinserimento sociale e che si occupano della manutenzione delle oltre 8.000 bici offerte a noleggio e di risolvere i problemi meccanici dei cittadini.

Tutto questo è l’Ambasciata delle Bicicletta di Gent, un organismo pubblico con il compito di guidare per mano una città che vuole sempre di più utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani.