Tenways Cargo One: una nuova ebike per famiglie

Tenways ha ampliato la sua gamma di biciclette con la Cargo One, aggiungendo un tassello significativo alla missione di fornire ebike di alta qualità per la mobilità urbana.

Con Cargo One l’azienda punta a raggiungere un pubblico più vasto, proponendo una e-cargo versatile. Ideale per famiglie attive, questa bicicletta offre una soluzione comoda e divertente, con un budget contenuto rispetto a modelli simili presenti sul mercato. Tenways riconosce che le cargo bike a pedalata assistita di fascia alta possono risultare economicamente inaccessibili per molte famiglie. E per questo propone Cargo One come alternativa di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Caratteristiche della Cargo One

Cargo One è progettata come soluzione di trasporto affidabile e sostenibile. Con un design snello ed ergonomico, componenti di prima qualità e un prezzo competitivo, offre prestazioni ottimali per un lungo periodo. La bicicletta garantisce funzionalità, comfort e sicurezza, permettendo di trasportare facilmente pacchi di grandi dimensioni, bambini e animali domestici in città.

Dotata di motore mid-drive Bafang M600, mozzo Enviolo a cambio continuo e capacità di carico fino a 250 kg, Cargo One combina potenza e fluidità. La trasmissione a cinghia in carbonio Gates CDX, i freni a disco idraulici Tektro a 4 pistoncini e i pneumatici Schwalbe Big Ben a prova di foratura, permettono di affrontare sia le strade metropolitane che gli sterrati leggeri con facilità.

Il telaio basso della bicicletta unisce stile e comodità, mentre il manubrio regolabile consente di adattare la posizione di guida. Il comfort è assicurato da una sella Selle Royal, una forcella a sospensione anteriore e un cargo box in EPP extra-large resistente agli urti, che ammortizza i passeggeri e il carico dalle asperità della strada. La dotazione include una copertura antipioggia di serie e due coperture per il cargo box, offrendo versatilità nell’aspetto della ebike.

Cargo One è un mix di qualità e funzionalità, che aiuta i genitori a gestire facilmente le esigenze di trasporto della famiglia. In linea con l’obiettivo di TENWAYS di promuovere un mondo più green e sostenibile, la bici cargo è disponibile al prezzo di 4.999 euro sul sito web e presso la rete di rivenditori. Con uffici, assemblaggio, magazzini in Europa e una solida catena di produzione e fornitura globale integrata verticalmente, TENWAYS è al centro di ogni processo nel mondo della produzione di biciclette elettriche. Inoltre, l’azienda dispone centri di assistenza e negozi di concessionari, che migliorano ulteriormente l’accessibilità e l’assistenza ai clienti.

Per ulteriori informazioni su questa ebike visitare il link Tenways Cargo One