"Comfort Garantito" è la nuova policy di Selle Royal - Bikeitalia.it

2 Novembre 2022

Sappiamo bene che il dolore al sedere è uno dei problemi più diffusi tra chi utilizza la bici, in parte per mancanza di abitudine alla posizione, in parte perché non sempre le selle che acquistiamo vanno d’accordo con il nostro corpo che, come sappiamo, è tutto fuorché standard.

Diverse aziende del settore hanno messo in campo azioni per permettere ai ciclisti di testare i propri prodotti in luoghi selezionati, ma ancora nessuno si era spinto a garantire il comfort su tutti i propri prodotti per 30 giorni.

Dettaglio della confezione delle nuove selle

Con questa formula Selle Royal, ha introdotto un nuovo elemento a tutela dei propri clienti: la garanzia che, una volta acquistata la sella, se non è di tuo gusto, la puoi riportare al negoziante (disponibile anche online) che sarà obbligato a operare il rimborso.

Questa è una delle grandi novità che hanno riguardato l’azienda vicentina che da anni mantiene ben saldo lo scettro di più grande produttore di selle di bici del mondo.

Proprio il tema della quantità di selle prodotte ha da tempo acceso numerosi interrogativi sul metodo di produzione e sul suo impatto sull’ambiente: dopo un primo tentativo nel 2013 con il modello Becoz, adesso l’approccio sostenibile è diventato un metodo proprio di produzione.

La best seller di casa Selle Royal, la Lookin è ora disponibile in versione EVO, ovvero con lo scafo realizzato al 100% in plastica riciclata e una cover in biotex realizzata al 50% da materiali organici, ma a parità di performance. Questo approccio produttivo, fanno sapere da Selle Royal, sarà presto disponibile su tutti i modelli.

Tra le novità figura inoltre la nuova gamma di selle, On, pensata per le ebike (guardate il video che abbiamo realizzato a supporto):

Mentre sul tema cicloturismo l’azienda di Pozzoleone ha in fase di lancio la Vaia, una sella pensata appositamente per chi viaggia in bicicletta e che include un multitool integrato nella sella. La Vaia è l’evoluzione della sella Explora, lanciata la scorsa stagione con un prezzo estremamente aggressivo per venire incontro alle esigenze di tutti i cicloviaggiatori.

Le Vaia hanno la caratteristica di un sistema di ammortizzamento “naturale” a causa del posizionamento dei binari della sella che si inseriscono nello scafo in un punto che consente di distribuire meglio le asperità del terreno.

L’altra grande differenza rispetto alla Explora è il buco centrale che consente di scaricare dalla pressione la zona pelvica, una feature sempre più richiesta sul mercato.