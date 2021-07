Selle Royal, fatturato da record: 500 euro di bonus a tutti i dipendenti

14 Luglio 2021

Selle Royal, l’azienda italiana che detiene il 25% del mercato mondiale delle selle di bici, ha chiuso l’anno fiscale 2020/2021 con un fatturato consolidato (al 30 giugno 2021) di 190 milioni di euro, con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente.

Un ottimo risultato frutto del boom di vendite di bici nell’anno della pandemia. Il management di Selle Royal ha voluto condividere questo successo con tutti e 460 i suoi dipendenti. 250 euro di bonus erano stati erogati a dicembre e altri 250 sono stati corrisposti appunto alla chiusura dell’anno fiscale. Un modo per ringraziare dell’impegno tutti i lavoratori in questi mesi difficili. Il bonus potrà essere utilizzato dai dipendenti e dalle loro famiglie per l’acquisto di beni e servizi sia online sia in alcuni negozi presenti sul territorio.

Dal punto di vista occupazionale Selle Royal, che ha il proprio quartier generale a Pozzoleone in provincia di Vicenza, nell’ultimo anno ha effettuato 100 assunzioni e 30 stabilizzazioni a tempo indeterminato. Come scrive “Il Giornale di Vicenza”, il 60% dei dipendenti è costituito da residenti nel raggio di 20 chilometri dall’azienda.

Selle Royal: da laboratorio a holding

Selle Royal: fatturato record di 190 milioni di euro nell’anno fiscale 2020/2021

Come avevamo già scritto su Bikeitalia, Selle Royal è un’azienda fondata nel 1956 da Riccardo Bigolin come piccolo laboratorio di produzione di sellini da bicicletta. Poi negli anni si è affermata sempre più nel settore ed è cresciuta diventando una holding internazionale. Oggi il Gruppo – guidato da Barbara Bigolin – conta diverse sedi in tutto il mondo e oltre al proprio brand Selle Royal controlla i marchi fi’zi:k, Brooks England, Crankbrothers e Pedaled. Realtà appartenenti al mondo degli accessori per bicicletta in tutte le sue sfaccettature (ruote, pedali, manopole, calzature, abbigliamento, nastri manubrio, borse, zaini).

A maggio 2021 Selle Royal ha stretto un accordo con il fondo di gestione Wise Equity che ha acquisito il 33% del capitale sociale.