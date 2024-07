Emilia-Romagna: 13,8 milioni di euro per incentivare gli spostamenti in bici

L’Emilia-Romagna continua a promuovere la mobilità sostenibile. Nello specifico lo fa con un nuovo stanziamento di 13,8 milioni di euro e in questo modo rafforza il proprio impegno per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Questo investimento si inserisce nel più ampio contesto del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti e il miglioramento della qualità dell’aria.

Oltre 160 milioni investiti in più di 500 interventi

Negli ultimi cinque anni, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha investito oltre 160 milioni di euro per realizzare più di 500 interventi volti a promuovere la mobilità sostenibile. Questi progetti hanno portato alla creazione di oltre 900 chilometri di nuove piste ciclabili e ciclopedonali in tutta la Regione, incentivando i cittadini a lasciare l’auto a casa e a scegliere la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani.

Nuovi fondi per la ciclabilità

L’ultimo pacchetto di finanziamenti, pari a 13,8 milioni di euro, è destinato a ulteriori miglioramenti infrastrutturali e incentivi per il bike to work. Di questi, oltre 8,5 milioni di euro sono riservati alla realizzazione di 40 chilometri di nuove ciclabili e alla messa in sicurezza delle strade per chi si sposta su due ruote. Circa 2,5 milioni di euro, invece, andranno a finanziare incentivi per chi utilizza la bicicletta per recarsi al lavoro.

Opportunità per i Comuni

I fondi saranno assegnati attraverso un bando regionale rivolto ai Comuni con più di 30mila abitanti situati nelle zone territoriali del PAIR 2030 (Pianura Est e Ovest e area di Bologna). Inoltre, oltre 2 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare progetti di mobilità ciclabile nei Comuni con meno di 30mila abitanti, permettendo la realizzazione di ulteriori 4 chilometri di ciclabili e ciclopedonali.

Bando per la promozione della mobilità ciclabile

Il bando 2024-2027 mira a finanziare una serie di interventi che includono la costruzione di nuove piste ciclabili urbane ed extraurbane, interventi di moderazione del traffico, creazione di aree pedonali e a 30 km/h nei pressi delle scuole, e installazione di colonnine di ricarica e manutenzione per biciclette. Il contributo regionale potrà coprire fino all’80% del costo del progetto, con un cofinanziamento minimo del 20% da parte dei Comuni.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica, a partire dalle ore 10 del 19 settembre 2024 e non oltre le ore 13 del 22 ottobre 2024.

Bando “Bike to Work” 2024-2026

Per incentivare gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in bicicletta, il bando “Bike to Work” 2024-2026 prevede incentivi fino a 20 centesimi per chilometro, con un massimo di 50 euro al mese per persona. Il bando destina oltre 2,5 milioni di euro ai Comuni con più di 30mila abitanti per sostenere progetti di mobilità dolce. Anche in questo caso, il contributo regionale potrà coprire fino all’80% del costo del progetto, con un cofinanziamento minimo del 20%.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 13 del 31 luglio 2024.

L’impegno per la mobilità sostenibile

Come sottolineato dalla Presidente facente funzione Irene Priolo e dall’assessore a Infrastrutture e Mobilità Andrea Corsini, la mobilità sostenibile rappresenta uno degli assi strategici per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. Ogni chilometro di pista ciclabile realizzato è un passo avanti verso un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente e della salute delle persone. La Regione Emilia-Romagna promette di continuare a perseguire questi obiettivi, rafforzando la rete ciclabile e promuovendo comportamenti responsabili per la tutela dell’ambiente.

Le domande per entrambi i bandi dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, rispettando le scadenze specifiche indicate sui bandi pubblicati sul sito della Regione Emilia-Romagna.

Per ulteriori dettagli e per accedere ai bandi, visitate il sito della Regione Emilia-Romagna