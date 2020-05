Bonus bici 2020: è valido anche per l’usato e per gli acquisti online

22 Maggio 2020

II cosiddetto “bonus bici”, cioè un buono mobilità pari al 60 per cento della spesa sostenuta (e, comunque, fino a un massimo di 500 euro) per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica sarà valido anche per l’acquisto di bici usate e per quelle acquistate online.

La novità è stata comunicata dal Ministero dell’Ambiente e va ad integrare le notizie sul bonus contenute nella nostra “guida agli incentivi” che avevamo pubblicato nelle scorse settimane con tutte le misure previste nel Decreto Rilancio.

Ecco, dunque le ulteriori domande-e-risposte con le spiegazioni del Ministero dell’Ambiente in merito che chiariscono alcuni aspetti legati all’acquisto:

Cosa posso acquistare?

Per l’anno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta e per un unico acquisto di:

biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;

handbike nuove o usate;

veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);

servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Posso acquistare bici o veicoli usati?

Sì, possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate.

Posso acquistare la bici in qualsiasi negozio?

Dal 4 maggio 2020 fino alla pubblicazione della piattaforma puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura.

Da quando sarà online la piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it) sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.

Posso comprare la bici o il veicolo della mobilità personale su un sito online di un’azienda straniera?

Sì, è comunque necessario avere una fattura di acquisto, anche in lingua inglese, che abbia però tutte le voci di una fattura italiana.

Per ottenere il contributo nella Fase 1 serve la fattura o lo scontrino?

Nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) per ottenere il contributo è necessario conservare la fattura (non lo scontrino) e allegarla all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.

Dunque è possibile acquistare online?

Sì. In particolare:

nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è possibile acquistare online purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all’istanza di rimborso;



(dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è possibile acquistare online purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all’istanza di rimborso; nella Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web) è possibile acquistare online solo presso i rivenditori accreditati sull’applicazione web predisposta dal Ministero dell’Ambiente.

[Fonte: Ministero dell’Ambiente]