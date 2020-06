Parigi: l’iconica Rue de Rivoli completamente ciclabile

Non c’è proprio niente da fare e dobbiamo ammetterlo, la capitale francese continua a sorprendere il mondo diventando giorno dopo giorno sempre più una città a misura di persone.

L’ultima iniziativa riguarda il completo ridisegno della mobilità in Rue de Rivoli, una delle strade simbolo di Parigi che collega piazza della Bastiglia con piazza della Concordia.

L’arteria stradale ha rivestito un ruolo fondamentale nella viabilità e nella storia parigina e da sempre è vista come un asse strategico per il centro della città grazie al fatto che si trova nelle immediate vicinanze di alcuni grandi attrattori come il Louvre, gli Champs Élysées e il Giardino delle Tuileries.

L’intervento di ridisegno ha destinato ai mezzi della micromobilità, soprattutto le biciclette, buona parte della carreggiata, ricavando nuovo spazio per i pedoni e una sola corsia riservata per mezzi di emergenza, taxi, bus e autorizzati: un vero boulevard ciclabile.

Le immagini che arrivano dalla capitale francese sono impressionanti e non fanno altro che rafforzare le teorie che spesso basta dare spazio alle persone, alla ciclabilità e alla mobilità alternativa per avere strade diverse, più sicure e sostenibili.

What is incredible about this vid from Paris, except the efficiency of the Bicycle and the sheer amount of people moving, is the silence. The sound pollution of cars is often overlooked, but it’s very important to the quality of life.

Via @CommuteDeParis pic.twitter.com/AVjpsb1wAX