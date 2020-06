Alex Zanardi gravissimo in ospedale: investito in handbike durante la staffetta

19 Giugno 2020

Il campione di handbike Alex Zanardi è rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 giugno in una collisione stradale sulla Statale 146 nel Comune di Pienza nel corso di una delle tappe della staffetta “Obiettivo tricolore“, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Alex Zanardi

In seguito all’investimento – da quanto apprende l’Ansa con un mezzo pesante – Zanardi è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo dell’handbike in un tratto rettilineo in leggera discesa, invadendo la corsia opposta (non chiusa al traffico) e impattando contro un camion che non è riuscito ad evitarlo.

Alex Zanardi alla Maratona di Roma (foto di repertorio via Flickr)

La notizia dell’investimento di Alex Zanardi, ex campione di automobilismo che in seguito a un grave incidente in pista aveva perso le gambe nel 2001, sta facendo il giro del mondo: al momento si trova ricoverato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dove è stato trasportato in elicottero.

Grave incidente ad Alex #Zanardi, travolto da un camion nel comune di Pienza, mentre partecipava alla staffetta obiettivo tricolore. E' ricoverato alle #Scotte di Siena per i diversi traumi riportati. Sarebbero gravi le sue condizioni. pic.twitter.com/s28QqlEm84 — roberto viggiani (@robertovigg69) June 19, 2020

Il Tg1 delle ore 20 l’ha data come prima notizia. Intanto in serata è stato diramato il bollettino medico dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena “Le Scotte”. Alex Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18: “È stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia“, riferisce il bollettino.