Jonas, la tua vacanza in bici senza stress

23 Giugno 2020

Una vacanza in bici significa vivere i luoghi in modo intenso, inaspettato, alternativo. Ma come si può fare, se è la prima volta o se non si ha voglia di organizzare il viaggio da soli? E se non sappiamo con chi partire? E se non si possiede una bici adatta?

In bici in un viaggio organizzato con Jonas

Non si deve rinunciare al desiderio di partire per una vacanza in bicicletta, infatti, in molti casi è sufficiente affidarsi a un operatore.

Oggi vi presentiamo alcuni pacchetti creati da Jonas, operatore dall’esperienza trentennale (è stato il primo operatore in Italia a organizzare viaggi in bicicletta) e che omaggiano il Nord-Est.

Multiactivity tour nei territori del Brenta

Una vacanza “con brio” – uno degli stili di vita individuati per suddividere le proposte di viaggio (gli altri? Attivo, Nella Natura, Senza Pensieri) – per appassionarsi da subito agli ingredienti di questa vacanza: natura, storia ed enogastronomia.

Dove si va? Lungo il corso del Brenta, scoprendo borghi storici come Bassano del Grappa e Marostica. Cosa si fa? Si pedala, si assaggiano prelibatezze come l’asparago bianco, le fragole e le ciliegie e, accompagnati da un istruttore esperto, si fa rafting sulle rapide (non ripide) del fiume Brenta.

Bassano del Grappa – Foto di Cristian Ferronato da Pixabay

Per dettagli e prezzi, clicca qui

Da Cervia a Venezia

Questo itinerario “attivo” costeggia il mare e risale dal porto di Cervia fino a Venezia. Il tragitto si sviluppa tra Riserve Naturali, pinete storiche, dune moderne e piccoli centri ricchi di storia e sapori. L’itinerario attraversa infatti Comacchio, Lido degli Estensi e Chioggia, dopodiché si procede per un tratto bici e barca e si giunge nella maestosa Venezia. Una settimana di pedalate e di scoperte dall’Emilia-Romagna al Veneto.

Per dettagli e prezzi, clicca qui

Fiume Isonzo tour in bici tra Italia e Slovenia

Costeggiare l’acqua è un’esperienza incantevole, che sia un lago, il mare o un fiume, ci fa sentire sempre più leggeri. Perciò l’invito è quello a trascorrere una settimana itinerante lungo l’Isonzo e ammirare sculture naturali create nel tempo dal continuo scorrere del fiume: strette gole, cascate e piccoli laghi color smeraldo. Durante questo viaggio si attraversa in bicicletta la vallata che si estende tra le Alpi Giulie, a cavallo tra Italia e Slovenia, per raggiungere la foce dell’Isonzo e lasciarsi sorprendere da paesaggi inaspettati.

Per dettagli e prezzi, clicca qui

Grado in bici tra riserve naturali, città d’arte e storia

Se lo stile della vostra vacanza è “nella natura”, allora questo è il pacchetto giusto. Infatti, il Friuli Venezia-Giulia è una regione immersa nel verde, costellata di città incredibili dal passto glorioso e dal presente vivace. Immaginate di attraversare la silenziosa laguna di Grado e poi di raggiungere la cittadina di Aquileia, con i suoi monumenti di epoca romana, ottimamente conservati. E poi? Poi si sale sul Collio goriziano, tra i vigneti dominati dal Castello di Spessa. Ma non è finita, infatti si attraversa tutto il Golfo e si ammira dal mare la città di Trieste nella sua interezza.

Per dettagli e prezzi, clicca qui

Bici e trekking sui 3 confini dell’Alpe Adria

Siete tipi sportivi? Cercate più attività da fare nello stesso viaggio? Il pacchetto bici e trekking sui confini dell’Alpe Adria è ideale per chi vuole attraversare le montagne e la natura in più modi. La luce nitida accompagna le pedalate lungo laghi alpini e le passeggiate tra paesaggi e borghi da fiaba. E dopo il trekking alla scoperta di luoghi sospesi tra Carinzia e Slovenia, vi ristorerà l’eccellente gastronomia della zona. In questo viaggio è possibile scoprire gli angoli più nascosti dell’Alpe-Adria vivendo una vera avventura.

Isonzo, tratto sloveno (credits alpe-adria-trail.com)

Per dettagli e prezzi, clicca qui

Jonas crea vacanze sostenibili in bici, in barca e a piedi, per muoversi lentamente e riscoprire il piacere di conoscere luoghi e persone con cui stare bene. Settimane e weekend in gruppo con accompagnatore, in Italia e in Europa, adatte per ogni esigenza, con Jonas si sceglie la vacanza adeguata ai desideri e all’allenamento.

In seguito alla surreale primavera trascorsa, Jonas ha studiato e progettato nuove soluzioni proponendosi in versione 2.0. Sono stati realizzati perciò pacchetti e formule di viaggio vicini alle esigenze della clientela: a quelle di chi cerca la classica vacanza settimanale da vivere in gruppo, così come a quelle di chi viaggia da solo, in coppia o con l’amico di sempre e vuole vivere un’esperienza in autonomia ma fatta su misura da un operatore. Sono state aggiunte anche formule brevi di 3 notti e partenze in esclusiva per il proprio gruppo familiare o di amici (i congiunti, per dirla in termini moderni).

Per maggiori informazioni: Jonas

[Contenuto sponsorizzato]