Bologna, lavori in corso per le nuove ciclabili

20 Luglio 2020

Proseguono a Bologna i lavori per la realizzazione delle ciclabili contenute nel Biciplan: dopo l’emergenza Coronavirus il capoluogo dell’Emilia Romagna non si è fatto trovare impreparato e ha puntato sulla ciclabilità anticipando i cantieri di opere già in programma e mettendo a sistema i percorsi per muoversi in bici in sicurezza.

Corsia ciclabile in Via Saragozza – foto Comune di Bologna

Per la Rete di Mobilità di Emergenza recentemente è stata realizzata la corsia ciclabile in Via Saragozza, dove la bike lane è stata ricavata sulla carreggiata a sinistra delle auto parcheggiate e il limite di velocità è stato abbassato a 30 chilometri orari:

Cosa dite se con questo post pieno di positività del Comune di Bologna mettiamo la parola fine alle polemiche e iniziamo… Gepostet von #salvaiciclisti Bologna am Mittwoch, 8. Juli 2020

C’è un’altra ricucitura ciclabile strategica che sta prendendo forma nel quartiere Savena: quella in Viale Lenin, all’altezza della rotonda Charles de Gaulle, una direttrice per accedere al centro di Bologna.

La corsia ciclabile in Via Saragozza ricavata sulla carreggiata – foto Comune di Bologna

L’Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna Claudio Mazzanti, intervistato da “Il Resto del Carlino”, ha illustrato i provvedimenti confermando che si tratta di realizzazioni previste dal Codice della Strada e promosse nel Decreto Rilancio.

Riguardo all’aspetto sicurezza, Mazzanti ha detto che – nello specifico – saranno realizzate le “Case avanzate” ai semafori per riservare alle bici i primi metri della fila agli incroci ed evitare possibili collisioni da tutti gli altri veicoli che devono svoltare a destra o a sinistra.

Via Saragozza, limite di 30 km/h sulla carreggiata – foto Comune di Bologna

Via Saragozza e Viale Lenin rappresentano altri due tasselli che si vanno ad inserire nella rete del Biciplan felsìneo: i prossimi interventi già programmati saranno realizzati in Via Stalingrado, in Via Zanardi, in Via Larga e in Via di Corticella.