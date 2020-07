Alla scoperta del Veneto in Mountain Bike con Girobici

21 Luglio 2020

Abbiamo imparato ad amare il Veneto in bicicletta, una mèta che ci riserva meraviglie culturali e gastronomiche, vini importanti e strade piacevoli da percorrere sulle due ruote. Nello scorso articolo abbiamo scoperto il turismo organizzato, lento e adatto a tutti; oggi vediamo invece alcuni itinerari organizzati in mountain bike, dal più facile a quello per i più esperti.

Per cominciare

Mettiamo che tu non ti senta sicuro delle tue abilità alla guida di una mountain bike o che voglia migliorare la tua tecnica, devi rinunciare a un’esperienza in MTB in mezzo alla bellezza? Assolutamente no, infatti puoi iscriverti a un corso per MTB durante i quali istruttori qualificati ti insegneranno i trucchi del mestiere per settare la bici e aumentare la sicurezza. In un tour di due giorni, infatti, potrai scoprire i Colli Euganei e acquisire abilità nella guida. Il tour fa base nella graziosa Montegrotto, località termale dove rilassarsi al termine della giornata.

In tour in MTB

Livello: facile | Km giornalieri: 15 | Tipo di viaggio: a margherita | Durata: 2 giorni / 1 notte

Per i dettagli del pacchetto: clicca su Corso Mountain Bike con istruttori qualificati

Colli Euganei in MTB

Un intreccio di sentieri solca le decine di colline vulcaniche a sud-ovest di Padova dove numerosi single-track consentono di lanciarsi in mezzo alla natura rigogliosa e di divertirsi in compagnia. Se non vuoi affrontare percorsi troppo impegnativi ma vivere avventure divertenti, puoi partecipare a un piccolo tour di tre giorni sui Colli Euganei. Non solo ti metterai alla prova, ma scoprirai il territorio e, a fine giornata, potrai degustare in pieno relax, qualche ottimo vino.

Livello: medio | Km giornalieri: 35 | Dislivello giornaliero: 800 m | Tipo di viaggio: a margherita | Durata: 3 giorni / 2 notti

Per maggiori dettagli: i Colli Euganei in MTB

Emozioni sul Monte Grappa

Saliamo di difficoltà, saliamo di quota. Il Monte Grappa, 1775 m di altezza, è la principale cima del massiccio del Grappa, nelle prealpi Venete. È un luogo sacro, dove si sono combattute storiche battaglie della Prima Guerra Mondiale e dove oggi sorge un Sacrario in memoria di tutti i caduti. Un luogo evocativo e di grandi emozioni, una montagna con infiniti sentieri da percorrere tra boschi di conifere e arbusti della fascia sub-alpina che consentono puro divertimento ai biker un po’ più esperti.

Sacrario del Monte Grappa. Foto di albertosandrin da Pixabay

Livello: impegnativo (medio in e-MTB) | Km giornalieri: 40 | Dislivello giornaliero: 1000 m | Tipo di viaggio: a margherita | Durata: 3 giorni / 2 notti

Per maggiori dettagli: il monte Grappa in MTB

I sentieri dell’Altopiano di Asiago

Un itinerario a margherita sull’Altopiano di Asiago, per lanciarsi lungo sentieri impegnativi e sfidanti. Un territorio di bellezze naturalistiche e incontaminate, di luoghi storici legati alla Grande Guerra come il Sacrario, i cimiteri, le trincee. Tra le località di Asiago e Gallio, circondate da boschi e verdi radure, si percorrono chilometri adrenalinici adatti per chi ha un buon livello di esperienza.

Altopiano di Asiago, Foto di Giuliano Dall’Oglio da Pixabay

Livello: impegnativo (medio in e-MTB) | Km giornalieri: 40 | Dislivello giornaliero: 1000 m | Tipo di viaggio: a margherita | Durata: 3 giorni / 2 notti

Per maggiori dettagli: Pacchetto Altopiano di Asiago in MTB

Il tour operator

Questi tour in MTB sono organizzati da Girobici, operatore specializzato della provincia di Padova. Si viaggia principalmente in piccoli gruppi per condividere le emozioni e le fatiche accompagnati da cicloviaggiatori di grande esperienza, sempre pronti a dare una mano e il consiglio giusto.

[Contenuto sponsorizzato]