In Veneto con Girobici per condividere passioni ed emozioni

30 Giugno 2020

Quest’estate torna di moda, per necessità e per virtù, la vacanza di prossimità e soprattutto all’aria aperta. Adattiamoci di buon grado alle tendenze e imprimiamo al nostro viaggio un ritmo lento fatto di pedalate.

Ma dove andare? A prescindere dalla ovvia considerazione che “casa nostra” è davvero splendida in ogni suo angolo, oggi la suggestione è rappresentata dal Veneto delle città d’arte e delle ville palladiane, dei borghi medievali e dei colli a vigneto.

Colline di Treviso, Veneto – Foto di daniFAB da Pixabay

Facciamo questo giro ideale partecipando a uno dei tour organizzati di Girobici, operatore specializzato della provincia di Padova, grande conoscitore del territorio. Le Cicloguide Girobici accompagnano i viaggiatori alla scoperta della destinazione in modo lento e sostenibile, raccontando le bellezze architettoniche e storiche della Regione e facendo apprezzare i prodotti tipici enogastronomici delle Aziende che si incontrano durante il viaggio. I servizi? Trasferimento dei bagagli, noleggio delle city bike e dei caschi – sempre opportunamente sanificati – e un membro dello staff a disposizione. E se portarvi in giro gli acquisti fatti durante i tour vi scoccia, qualcuno di Girobici ve li farà trovare alla fine del viaggio, proprio prima di tornare a casa.

I tour organizzati per scoprire il Veneto

Anello del Veneto

Il tour giusto per scoprire il Veneto, le sue città d’arte e il territorio ricco di bellezza. È il percorso ideale per scoprire l’eredità di millenni di storia ovvero i castelli, le ville palladiane, le città murate e infine lei, l’incomparabile Venezia. Un itinerario che accompagna il viaggiatore anche tra i sapori del Veneto, tra piatti della tradizione e vini fuori dal comune. Un viaggio itinerante, impegnativo, lungo 330 chilometri da percorrere in 8 giorni.

Andar per vini

Se il patrimonio enologico stuzzica la vostra curiosità, potete aggregarvi a uno dei tour a tema, organizzati per pedalare in compagnia, certamente, ma anche per apprezzare le colline a vigneto e soprattutto degustare i prodotti di quelle colline, vini rinomati in tutto il mondo.

1- Anello Colli Euganei wine tour

I Colli Euganei sono un paradiso per gli sportivi che cercano esperienze uniche, ma anche per chi desidera rilassarsi a bordo di una piscina termale, o degustare un bicchiere di vino. Un viaggio di 3 giorni sulle colline della provincia di Padova, lungo un itinerario facile che prevede circa 40 chilometri al giorno.

2 – Soave Wine Tour

La provincia di Verona si estende tra lago e montagne. È una terra generosa, fatta di colline e pendii ricoperti da distese di vigneti, come quelli che circondano Soave, borgo storico celebre per il castello Scaligero e le sue mura di cinta. Intorno si snoda la Strada del Vino, tra piccoli comuni, pievi e castelli. Questo tour a margherita dura 3 giorni, prevede una percorrenza di 50 chilometri al giorno, ed è facile e adatto a tutti.

3 – Prosecco Wine Tour

Ecco a voi il re, anzi l’imperatore degli aperitivi di tutto il mondo: sua maestà, il Prosecco. Vino prediletto dai più viene prodotto nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene, il decimo sito al mondo che rientra nel patrimonio UNESCO come “paesaggio culturale”, un paesaggio modellato da un’interazione uomo-ambiente in continua evoluzione. Quale migliore modo di scoprirlo attraverso uno slow tour in bicicletta? Anche questo itinerario è facile, adatto a tutti e prevede circa 60 chilometri in bicicletta e una decina a piedi. Base per il percorso a Margherita, Cison di Valmarino.

Girobici organizza tour brevi in Veneto e viaggi lunghi in Italia e all’estero. Le proposte sono adatte anche a chi affronta una vacanza in bicicletta per la prima volta. Si viaggia principalmente in piccoli gruppi per condividere emozioni, fatiche e meraviglia.









