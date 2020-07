Con Selle Royal e Girolibero alla scoperta dei Colli Euganei in bicicletta

23 Luglio 2020

Un evento gratuito per far scoprire in bici i Colli Euganei e valorizzare il territorio del Veneto grazie alle due ruote: domenica 26 luglio a Vo’ Euganeo si terrà un tour guidato in bicicletta organizzato da Selle Royal Group, azienda che “supporta i ciclisti” non solo perché produce sellini e accessori per il ciclismo ma anche perché promuove la cultura ciclabile e considera la bici un mezzo polivalente, capace di rendere ogni spostamento un’esperienza.

I numeri della bici parlano chiaro: c’è stato un boom, come certifica l’Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con un +60% di vendite, dunque c’è un interesse sempre maggiore per il mondo delle due ruote ed è un ottimo punto di partenza per promuovere la cultura della bici, per migliorare la qualità della vita delle persone, con una ricaduta positiva anche sui territori.

Per questo Selle Royal Group, che ha il suo quartier generale in provincia di Vicenza, ha dato vita ad un progetto a lungo termine che coinvolgerà appassionati, istituzioni territoriali, varie università e, non per ultimi, i dipendenti stessi del Gruppo.

Un’iniziativa di ampio respiro, all’insegna dell’impegno e della responsabilità sociale, che darà vita ad attività concrete, fatte di eventi a supporto dei territori, corsi di formazione su come progettare le città italiane a misura (anche) di bicicletta per gli staff tecnici dei comuni, borse di studio per premiare i migliori studenti impegnati in tematiche di mobilità alternativa, programmi di incentivazione all’uso della bici per i dipendenti e molto altro.

Il primo appuntamento sarà domenica 26 luglio 1010 alle ore 9 a Vo’ Euganeo in Piazza della Liberazione: si potrà partecipare a un tour in bici guidato e gratuito proposto da Girolibero, tour operator veneto specializzato in viaggi in bicicletta. Un progetto in cui, al centro, c’è la valorizzazione del territorio, di cui la bicicletta può essere un ottimo strumento, per migliorare la qualità della vita e creare lavoro.

Il Comune di Vo’ Euganeo ha concesso il patrocinio all’evento. Chi parteciperà troverà un van attrezzato che offrirà assistenza meccanica gratuita agli appassionati, che troveranno anche un caffè e una bibita, e, per chi ne avesse bisogno, una bici, anche elettrica, a disposizione per i tour.

Le partenze saranno una alle 9.00 e una alle 15.30, per un massimo di 20 partecipanti, per una pedalata di circa 30 chilometri lungo una parte dell’anello dei Colli Euganei. È necessaria la prenotazione a questo link.