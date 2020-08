UK, arriva l’ispettorato della ciclabilità

14 Agosto 2020

Nell’ambizioso piano da 2 miliardi di sterline del primo ministro britannico Boris Johnson c’è anche la creazione di un nuovo organo statale che avrà il compito di monitorare la qualità dei percorsi ciclabili del paese.

Superciclabili a Londra

Una novità davvero interessante che eviterà che i finanziamenti messi a disposizione dal governo per realizzare nuove infrastrutture ciclabili finiscano in progetti di scarso valore. Tra gli obiettivi del piano di Johnson c’è infatti anche quello di mettere la parola fine su quei percorsi ciclopedonali che sottraggono spazio ai pedoni e mettono in grave pericolo gli utilizzatori in una commistione di usi che solo in pochissimi casi può funzionare.

Il primo ministro Boris Johnson

L’idea della creazione dell’ispettorato alla ciclabilità nasce proprio per evitare che i soldi statali vengano sprecati in interventi non realmente utili a migliorare la ciclabilità del paese. È palese infatti che non tutti i nuovi percorsi ciclabili siano sicuri e facilmente fruibili, spesso accade infatti che sia più pericoloso un itinerario segnalato e progettato a tavolino piuttosto che un percorso in strada.

Percorso ciclopedonale su marciapiede

Chi si occuperà dei controlli e quindi della concessione dei finanziamenti sarà la Active Travel England la quale fornirà anche un manuale tipo su come realizzare le infrastrutture ciclabili, in modo che tecnici e amministratori abbiano ben chiaro quali saranno le soluzioni finanziabili.

Tra i provvedimenti allo studio del governo britannico sembra esserci anche la possibilità per i cittadini di presentare con maggior facilità idee e soluzioni per chiudere al traffico strade e aree della città. I vari interventi proposti saranno poi avallati o meno attraverso delle consultazioni tra cittadini.

Speriamo di scoprire a breve come funzioneranno nel dettaglio le due iniziative intraprese dal governo di Boris Johnson.