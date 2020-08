I ciclisti non rallentano le auto: lo studio

23 Agosto 2020

Almeno una volta nella vita nei panni da guidatore è capitato a tutti di pensare “Questo ciclista mi sta intralciando la strada, se non fosse per lui sarei già arrivato” e altre affermazioni simili utili a rimarcare quanto in auto si possa andare più veloci che in bicicletta.

Ma quanto dimostra un nuovo studio dell’Università di Portland con focus sui trasporti, sembra proprio che la presenza in strada di ciclisti seguiti da un’auto non vada a modificare in modo così incisivo i tempi di percorrenza.

Sappiamo bene infatti che non sempre chi sceglie di muoversi in bici può farlo su infrastrutture dedicate anzi, spesso si trova a dover condividere, più o meno giustamente la strada con le auto. Questa condivisione forzata spinge spesso gli automobilisti a maledire il ciclista di fronte a loro, invocando la prima possibilità utile per sorpassarlo.

Lo studio è stato condotto su sei strade di Portland, nell’Oregon, e ha coinvolto due scenari: il primo in cui un ciclista ha pedalato in modo continuativo davanti a un’autovettura, il secondo in cui la bicicletta era sostituita da un’auto.

Secondo l’indagine le differenze di velocità effettive erano generalmente dell’ordine di 1,5 km/h o meno, una cifra davvero risibile.

Inoltre, lo studio ha scoperto che le persone che guidavano la bici in discesa avevano meno probabilità di essere sorpassate dalle auto, poiché viaggiavano più rapidamente rispetto a quelle su strade pianeggianti. Lo stesso è accaduto con l’uso di e-bike invece che biciclette tradizionali.

Dal report emerge quindi che i ciclisti di e-bike “non sono così svantaggiati dalle salite e hanno migliori prestazioni di viaggio in termini di velocità e accelerazione. Quindi, in una strada a basso volume di traffico e a bassa velocità, gli automobilisti hanno meno probabilità di superare le e-bike perché il differenziale di velocità tra i due mezzi è più piccolo o forse pari a zero”.