Ma le città sono fatte per i 50 km/h?

Dopo la decisione di Bologna di adottare il limite dei 30 km/h su gran parte della rete stradale urbana,

come prevedibile sono esplose reazioni fortemente avverse rispetto alla messa in discussione di un comportamento considerato per gli automobilisti assolutamente normale e in qualche modo ‘dovuto’ in

quanto ‘sancito’ dal Codice della Strada.

Codice della Strada e limiti in ambito urbano

Il Codice della Strada in realtà con l’articolo 142 stabilisce i limiti massimi da non superare in ambito urbano, mentre con l’art. 141 prescrive che “… è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo […] alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone…”.

È interessante allora verificare cosa concretamente significhi dover regolare la velocità per “… evitare ogni pericolo…” su una normale strada urbana, tipicamente utilizzata per la sosta.

Sosta su strada e triangoli di visibilità

Analizziamo in particolare il caso di una strada secondaria che s’immette su una principale: se si disegnano i triangoli di visibilità per una velocità di 50 km/h, velocità che richiede una distanza di arresto di circa 50 metri, si può verificare come occorra arretrare la sosta di 32 metri, mentre il Codice della Strada (art.158) prescrive un arretramento di soli 5 metri.

La stessa verifica fatta per una velocità di 30 km/h comporta un distanziamento di 14 metri.

La velocità compatibile con il distanziamento di 5 metri previsto dal Codice della Strada è invece di circa 20 km/h.

Distanze di arresto e triangoli di visibilità a 50, 30 e 20 km/h

La necessaria riduzione della velocità

Analoghe se non più stringenti considerazioni valgono poi per gli attraversamenti pedonali e per i passi

carrai, con conseguente estensione del problema a gran parte dalla rete interessata dalla sosta.

La sosta lungo strada rappresenta dunque sempre un ostacolo alla visibilità, e se a una riduzione della visibilità non si accompagna una parallela riduzione delle velocità, il sistema diventa intrinsecamente insicuro.

Non è un caso che sulla rete della viabilità di scorrimento, dove le velocità tendono a essere maggiori ma dove non c’è sosta, si registrino tassi di incidentalità ampiamente inferiori a quelli della restante rete, densa di sosta, intersezioni, immissioni e attraversamenti.

I 50 km/h sono incompatibili con le strade che ospitano la sosta

La conclusione è quindi chiarissima e questa volta non opinabile: i 50 km/h sono tecnicamente e normativamente incompatibili con le strade che ospitano sosta, cioè sulla stragrande maggioranza della viabilità ordinaria, mentre su quella rete i 30 km/h non solo sono dovuti, ma sono anzi ancora troppo elevati.