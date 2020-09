A Locanda Tù Marchese, 3 proposte per scoprire il Salento in bicicletta

1 Settembre 2020

La libertà di pedalare in un contesto immerso nel verde e a basso impatto di traffico si può assaporare in Salento, terra di sole, di mare, di vento ma anche a misura di bicicletta. Per esplorare le numerose bellezze del territorio pugliese e trovare l’itinerario più adatto alle proprie esigenze, coniugando accoglienza e buona tavola, i cicloviaggiatori possono scegliere come punto di riferimento “A Locanda Tù Marchese” di Matino, struttura bike friendly che ha diverse offerte create per i viaggiatori in bicicletta.

a) Una notte a Matino

Questo pacchetto comprende un pernottamento con colazione dolce/salata a buffet ricca di prodotti a Km 0 e caserecci; una “tavola rotonda” con la guida della Locanda per pianificare le escursioni in bicicletta e le tracce gpx con i percorsi ciclabili nei dintorni della struttura, dalle Serre Salentine a Lecce, Otranto o Santa Maria di Leuca; il noleggio gratuito di una mountain bike della Locanda; l’aperitivo di benvenuto e il pranzo al sacco comprensivo di bibite energetiche e acqua. Chi aderirà a questa offerta potrà usufruire anche della bike room attrezzata presente nella struttura, del “coffee and cake” pomeridiano e della cena in locanda (bevande comprese) e accesso nell’idromassaggio sotterraneo in ipogeo.

Per ulteriori informazioni sul pacchetto è possibile visitare questo link.

b) 3 giorni in bicicletta in Salento

Tre giorni (con due pernottamenti) per pedalare su strade poco trafficate immerse tra distese di ulivi, masserie di campagna e il mare del Salento, scegliendo tra una serie di percorsi quelli più adatti all’ispirazione del momento. Il pacchetto comprende 3 giorni (2 pernottamenti) in mezza pensione con colazione; noleggio bici e assicurazione; aperitivo di benvenuto, pranzi pic-nic e merenda pomeridiana; 2 cene nella trattoria della Locanda con prodotti a Km 0 della tradizione salentina e accesso nell’idromassaggio sotterraneo in ipogeo.

Per ulteriori informazioni è possibile visualizzare la scheda completa dell’offerta a questo link.

c) Sette giorni in bicicletta

Si potranno scegliere tanti itinerari-a-pedali per visitare i dintorni della Locanda nel raggio di 30 chilometri ma anche spingersi a Santa Maria di Leuca e oltre, nelle Serre Salentine e lungo le coste, per immergersi totalmente nella natura e nella cultura del luogo. L’offerta include 7 giorni (6 pernottamenti) in mezza pensione con colazione; aperitivo di benvenuto, pranzi al sacco e coffee and cake pomeridiano; noleggio bici e assicurazione; 6 cene presso la trattoria della Locanda con prodotti a Km 0 della tradizione salentina, visita ai frantoi ipogei e accesso nell’idromassaggio sotterraneo in ipogeo.

Per ulteriori informazioni è possibile visualizzare la scheda completa dell’offerta a questo link.

Oltre ai servizi inclusi in ciascuna delle tre offerte, sarà possibile aggiungere – con un costo a parte – le esperienze proposte dalla Locanda come il “Laboratorio di orecchiette di Nonna Tetta” e imparare a ballare le danze tradizionali del luogo con le “Serate Pizzica Pizzica”, per trasformare il soggiorno presso “A Locanda Tù Marchese” in un’esperienza da ricordare.

[Contenuto sponsorizzato]