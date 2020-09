Le Prealpi bresciane su due ruote con il progetto Valle Trompia by Bike

4 Settembre 2020

A pochi chilometri da Brescia si trova la Valle Trompia, un territorio caratterizzato da splendidi paesaggi prealpini e dalla quiete, ideale per chi vuole trovare nuove spunti di viaggio in bici. Nasce da queste premesse il progetto Valle Trompia by Bike, realizzato dalla Comunità Montana di Valle Trompia in collaborazione con il comune di Collebeato, vincitore del bando di Regione Lombardia “Viaggio InLombardia”. Sotto un’unica bandiera si raccolgono i numerosi percorsi ciclabili della Valle, creando un simbolico “ponte” con Brescia e promuovendo una mobilità e un turismo sempre più sostenibili.

La natura è generosa in Valle Trompia, con i verdeggianti pendii del Monte Maniva, le fresche acque del fiume Mella e un rigoglioso paesaggio alpino. Per le due ruote è una vera oasi grazie alla presenza di una grande varietà di percorsi, adatti ai diversi ciclisti – amanti della MTB in cerca di emozioni forti, ciclisti da strada e cicloturisti in cerca di di relax e natura.

Gli amanti dello sterrato possono affrontare ben 21 percorsi tra malghe e boschi, con una serie di percorsi ad anello, mentre chi preferisce l’asfalto e le salite può cimentarsi nella scalata al Maniva e al Passo Crocedomini, tra scenari che lasciano esterrefatti. Chi invece visita la valle per vivere esperienze lente, può seguire il facile sentiero lungo il fiume Mella che passa per boschi, musei e agriturismi.

Il progetto

Valle Trompia By Bike si presenta al pubblico con sei pacchetti pensati per i ciclisti di ogni livello che desiderino immergersi nella natura. Itinerari per MTB, strada o cicloturismo di tre o più giorni per scoprire la Valle, i suoi sentieri e la sua gastronomia. Tra questi si segnalano una salita verso il Monte Guglielmo, il Bike-to-Beer per degustare le birre artigianali e le salite del Maniva e del Crocedomini.

Per scoprire e prenotare gli itinerari: info@metevagabonde.it e turismo@cm.valletrompia.it

Per percorsi e tracce della Greenway: Greenwayvalliresilienti.it