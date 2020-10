Presidenza Federciclismo, Silvio Martinello rilancia: elezioni il 13 e 14 febbraio 2021

13 Ottobre 2020

Nel giorno di riposo del Giro d’Italia Silvio Martinello, che sta seguendo la Corsa Rosa come commentatore tecnico per Radio 1 Rai, si riaffaccia sui social attraverso un video su Facebook postato dalla pagina che sostiene la sua candidatura alla presidenza della Federazione Ciclistica Italiana “Uniti per Silvio Martinello Presidente FCI”.

Silvio Martinello (credits foto)

Martinello ha ufficializzato la sua volata per il vertice della Federciclismo l’1 ottobre scorso e in pochi giorni è riuscito a convogliare su di sé l’interesse e l’attenzione di un’ampia fetta di addetti ai lavori.

Nel frattempo è stata fissata la data delle elezioni: si terranno il 13 e il 14 febbraio 2021, come si legge sul sito della FCI: “Il Consiglio Federale ha fissato la data delle Elezioni per il 13 e 14 febbraio con la precisazione che tale data resta valida sempre che le condizioni generali del Paese permettano lo svolgimento dell’Assemblea nelle modalità previste dallo Statuto federale. Da definire ancora la località”.

Si conoscono quindi le date, ma manca ancora la location. Sicuramente ci sono molti contenuti su cui riflettere, cosa che Martinello ha fatto nel video pubblicato lunedì 12 ottobre:

Cari amici, oggi giorno di riposo al Giro d'Italia ne approfitto per aggiornarvi sulle ultime novità e per qualche riflessione

“Attraverso i canali che ho messo a disposizione stanno arrivando proposte molto interessanti e pertinenti che andrò ad approfondire con calma per non lasciare nulla di intentato”, dichiara Martinello.

Entro il 31 dicembre 2020 si terranno le assemblee provinciali e regionali in vista delle elezioni, appuntamenti che Martinello considera fondamentali: “Chi ha a cuore il cambiamento non può e non deve sottovalutare questi appuntamenti”. E ha invitato tutti gli interessati a partecipare direttamente, senza delegare.

Nei primi dieci giorni di attività da candidato per la Presidenza della Federciclismo, Martinello comunica che ha avuto modo di incontrare – al seguito della carovana rosa – tanti dirigenti, ex dirigenti e operatori che “hanno in animo di impegnarsi per provare a dare il loro contributo”.

E, in conclusione, lancia un allarme sul settore giovanile e il calo di tesserati a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia che ha fatto slittare gli eventi in calendario, tempestato di cancellazioni legate anche al maltempo: “Dobbiamo dare opportunità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze: in questo 2020, così disgraziata, si trovano in una situazione molto delicata. Purtroppo registreremo – ma mi auguro di sbagliarmi – nel 2021 una decimazione dei tesserati in categorie fondamentali come Allievi, Juniores e Under 23: questo non possiamo permettercelo. A livello internazionale non c’è stata l’attenzione che invece anche la nostra Federazione chiedeva, ora ci vuole una risposta: non è più tempo di tergiversare”.

Martinello dà appuntamento a lunedì prossimo, 19 ottobre, con nuovi aggiornamenti social sulla sua attività di candidato alla Presidenza FCI.