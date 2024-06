Silvio Martinello rilancia l’assalto alla Federciclismo

Silvio Martinello, ex campione di ciclismo su strada e su pista e oggi noto commentatore sportivo, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Federciclismo (FCI) per il quadriennio 2025-2028. Dopo essere stato sconfitto alle elezioni precedenti da Cordiano Dagnoni, attuale presidente in carica, Martinello torna a candidarsi con l’obiettivo dichiarato di risollevare le sorti del movimento ciclistico italiano.

Silvio Martinello ufficializza la sua candidatura

In una lettera aperta pubblicata sul suo sito, Martinello esordisce così: “Cari Amici, siamo ormai al termine del quadriennio che ci porterà al rinnovo delle cariche federali, una scadenza fondamentale per un movimento in seria difficoltà e con sfide sempre più complicate da affrontare. Sono stato candidato alla presidenza della FCI nella scorsa tornata e quel lusinghiero risultato, seppur non sufficiente a centrare l’obiettivo, mi spinge a riproporre la mia candidatura, motivata soprattutto dalle innumerevoli sollecitazioni raccolte da tanti dirigenti in tutto il territorio nazionale”.

Martinello sottolinea la necessità di una gestione coraggiosa e virtuosa, criticando l’attuale stato della Federazione: “Nemmeno i più pessimisti potevano prevedere un tracollo federale di tale portata. Una gestione e un bilancio pressoché fuori controllo, un irrispettoso disprezzo delle regole statutarie, una reputazione compromessa, un’immagine deteriorata, un’imbarazzante mancanza di idee e progetti, risorse umane stanche e demotivate e, non per ultimo, comitati regionali e provinciali abbandonati a loro stessi”.

Per una gestione più trasparente e collaborativa

Il candidato presidente Martinello propone quindi una gestione più trasparente e collaborativa, partendo dai comitati periferici: “È impossibile non vedere lo scollamento e la distanza siderale tra il vertice e la base, lasciata letteralmente al proprio destino. I vertici federali arroccati nel loro fortino, animati da una sola evidente preoccupazione: non far trapelare alcun dettaglio sul proprio operato, tenendo all’oscuro gli stessi componenti del consiglio federale di molte operazioni di cui è difficile valutare portata e responsabilità”.

“Consapevolezza e responsabilità”

La sua candidatura mira a riportare consapevolezza e responsabilità all’interno del movimento ciclistico: “Ho deciso di ufficializzare la mia candidatura con largo anticipo sulle consuete e tradizionali tempistiche, per avere così il tempo necessario per veicolare il messaggio di ‘consapevolezza e responsabilità’ alle nostre società, ai nostri tecnici e ai nostri atleti, le tre componenti che secondo le regole statutarie saranno rappresentate in assemblea. Il messaggio è rivolto a coloro che nelle province eleggeranno i propri rappresentanti, regione per regione. Le assemblee periferiche non sono, come qualcuno vorrebbe farci credere, una perdita di tempo ma un passaggio fondamentale di democrazia, al quale dobbiamo arrivare ‘consapevoli e responsabili’”.

“I punti programmatici li scriveremo insieme”

Martinello ha giocato d’anticipo e in questi mesi vuole costruire un programma condiviso e partecipativo, coinvolgendo direttamente gli operatori del territorio: “I punti programmatici li scriveremo insieme, nel nome di una rinnovata e autentica collaborazione. Personalmente o attraverso le piattaforme social e il sito ufficiale www.silviomartinello.it, chiunque avrà la possibilità di confrontarsi e dare il proprio prezioso contributo. Dai buoni consigli può nascere una visione condivisa, un programma efficace e una squadra affiatata e competente per il prossimo consiglio”.

Concludendo la sua lettera, Martinello esprime la sua speranza di incontrare i membri della comunità ciclistica nei vari eventi e appuntamenti futuri, per discutere e scambiare idee.