Decathlon finanzia con 4 milioni di euro la start-up Cyclofix che ripara le bici a domicilio

27 Ottobre 2020

Il colosso francese dello sport Decathlon ha deciso di finanziare con 4 milioni di euro Cyclofix, la start-up francese leader nelle riparazione di biciclette a domicilio.

Questo consistente investimento va a sommarsi al milione di euro già stanziato dalla società di consulenza Via ID, che ha voluto puntare sulle potenzialità di crescita di Cyclofix: segno che la domanda di riparazione di bici rappresenta un mercato interessante con buone prospettive e un trend positivo, soprattutto in Francia.

Un ciclomeccanico a domicilio di Cyclofix

Cyclofix nasce nel 2016 come società in grado di riparare biciclette, e-bike e scooter a domicilio: che ci si trovi a casa, al lavoro o fermi per strada Cyclofix è in grado di raggiungervi e riparare la vostra bicicletta. Negli anni il servizio si è evoluto ed espanso in diverse città della Francia. Oggi il servizio di riparazione a domicilio è attivo a Parigi, Strasburgo, Bordeaux, Lille, Lione e Nantes e ha riparato quasi 300.000 biciclette in quattro anni.

Grazie al finanziamento complessivo di 5 milioni di euro la società è intenzionata ad espandersi in altre città come Rennes, Orléans, Grenoble, Montpellier o Nizza e a portare il servizio in paesi stranieri come Inghilterra e Belgio.

Il funzionamento di Cyclofix

Secondo il CEO di Cyclofix le cose nei prossimi anni andranno sempre meglio: “Il trasporto urbano non ha mai subito così tanti cambiamenti come oggi, la domanda di riparazioni sta esplodendo e questi finanziamenti consentiranno a Cyclofix di utilizzare tutti i mezzi necessari in Francia e presto in Europa per soddisfare al meglio le aspettative dei clienti”, ha spiegato Alexis Zerby.

Novità in arrivo anche per i clienti Decathlon in Francia che, grazie alla partnership con Cyclofix, potranno accedere a tutti i servizi della start-up senza muoversi da casa: per farsi riparare la bicicletta non sarà più necessario raggiungere gli store della catena sportiva ma sarà sufficiente prenotare un appuntamento a domicilio.