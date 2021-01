Bike To Business: la guida gratuita alla mobilità aziendale

29 Gennaio 2021

Raggiungere l’ufficio muovendosi agevolmente in città, liberi dal traffico automobilistico e dalla rigidità dei mezzi pubblici, è il sogno di molti di noi che può diventare realtà solo adottando forme di mobilità attiva come il muoversi a piedi o in bicicletta.

Il Run to Work o il Bike to Work saranno molto probabilmente le nuove frontiere per chi vorrà tornare a lavorare in ufficio dopo la pandemia. Del resto, lo spazio temporale dedicato al commuting casa-ufficio si presta particolarmente per essere fruttato come occasione per fare attività fisica: un modo per guadagnare tempo durante la giornata risparmiandosi di dover andare in palestra.

Proprio a causa della pandemia abbiamo capito che la salute è importante e che fare attività fisica ogni giorno ci consente di essere più sani. Per questo siamo convinti che l’aumento dell’uso della bicicletta in città, registrato in questi mesi di lockdown, continuerà a crescere, e con esso la voglia delle persone di mantenersi sane e attive.

Abbiamo visto le nostre città trasformarsi in pochissimo tempo, dalla sera alla mattina: nuove piste ciclabili, nuovi servizi di sharing, parchi trasformati in circuiti sportivi e strade diventate piazze.

Il trend continuerà e forse aumenterà, perché tutti noi non vediamo l’ora di tornare all’aria aperta, di vivere gli spazi pubblici e di riacquistare la nostra libertà.

Ma perché non cogliere al balzo l’opportunità offerta dal cambiamento e oltre ad attrezzare le città per una mobilità più sostenibile non farlo anche per imprese e aziende? Questa ritrovata volontà di movimento può essere incanalata in spostamenti casa-ufficio sani e sostenibili, ma per farlo serve qualcosa in più oltre a una pista ciclabile o un percorso protetto che mi accompagni da casa all’ufficio.

Un’utile guida per orientarsi è rappresentata dall’ebook Bike To Business, realizzato da Bikenomist in collaborazione con Pirelli CYCL-e around, che evidenzia i punti chiave per trasformare le aziende in luoghi bike friendly affinché sempre più persone possano scegliere di recarsi in ufficio in modo attivo e sostenibile.

L’ebook è una piccola guida gratuita utile a innescare grandi cambiamenti nella mobilità dei dipendenti. Scopri di più e scarica l’ebook: CLICCA QUI