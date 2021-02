MobilitARS: la seconda giornata, 10 febbraio 2021

8 Febbraio 2021

Dopo il primo incontro della scorsa settimana, MobilitARS – il simposio digitale formativo organizzato da Bikenomist con il supporto di Selle Royal Group – riprenderà mercoledì 10 febbraio per tornare a costruire, un mattoncino alla volta, una visione per il futuro delle nostre città.

Anche la seconda giornata sarà dedicata al tema della Città Sana, esplorando questa volta la relazione tra mobilità e impatti sulla salute. Incentivare un modello di mobilità attiva significa sradicare i cittadini da quella sedentarietà cronica a cui siamo ormai abituati e che ha, forse a insaputa di molti, un grave impatto sulla nostra salute e sulla nostra società.

Per questo MobilitARS vuole proporre una mobilità differente, che passa anche attraverso la riprogettazione dello spazio urbano al fine di renderlo funzionale al nostro benessere fisico e mentale. L’inizio dei lavori è fissato ancora una volta alle ore 9.00, con i saluti introduttivi di Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist e Paolo Truzzu, delegato ANCI per la mobilità urbana. A seguire ci saranno due panel coon ospiti che discuteranno fino alle 13:15.

Ore 9.15: attività fisica e mobilità attiva, costi e opportunità

La sedentarietà caratterizzava lo stile di vita di troppe persone già prima dell’arrivo della pandemia, al costo stimato di 12,1 miliardi di euro. Il lockdown ci ha fatto scoprire il valore dell’attività fisica non solo come valvola di sfogo, ma come unico metodo per mantenerci davvero sani, fisicamente e psicologicamente. Una volta che la nostra società ripartirà, non possiamo ritornare alla stessa vita di prima: perché dovremo essere più in salute e ammalarci di meno, per lasciare le cure mediche a chi ne ha davvero bisogno; perché dovremo concentrare tutti i nostri sforzi economici nella ricostruzione, evitando di dover pagare i costi sociali dell’inattività fisica.

Budapest, trasporto bici sul tram (crediti BKK)

Sul palco virtuale saliranno:

Filippa Lagerbäck, Conduttrice televisiva e influencer sulla sostenibilità ambientale, “Svezia e Italia: stili di vita a confronto”

Barbara De Mei, Ricercatrice presso Istituto Superiore di Sanità: “Sedentarietà: un rischio per la salute e per la qualità della vita”

Giacomo Biasucci, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, AUSL Piacenza, “Nutrizione e stili di vita in età pediatrica come strumento di prevenzione”

Paolo Di Caro, Giornalista e scrittore: “Sportcity”

Omar Gatti, Direttore Scuola di Formazione di Bikeitalia.it: “Il Piano Nazionale Anti Sedentarietà”

Ore 11.15: ripensare la forma dello spazio

Come riconsiderare lo spazio urbano ai fini della nostra salute? Come riprogettarlo affinché diventi un alleato del nostro benessere? Quali soluzioni possiamo mettere in atto a livello istituzionale e aziendale per gestire i flussi delle persone in movimento e spingere sempre più cittadini ad adottare uno stile di mobilità attiva in maniera sistematica? Il secondo panel risponderà a queste domande presentando best practice e soluzioni per una mobilità attiva alla portata di tutti.

Saranno presenti:

Paolo Pileri, Professore Ordinario, Politecnico di Milano: “Progettare la lentezza”

Diego De Lorenzis, Vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati: “La priorità del legislatore nell’era post covid”

Francesca Racioppi, Direttrice Centro Europeo ‘Ambiente e Salute, Organizzazione Mondiale della Sanità: “Valutare l’impatto economico della mobilità attiva”

Matteo Colleoni, Docente e delegato per la Rettrice alla Sostenibilità, Università di Milano Bicocca: “Il mobility management del quartiere Bicocca”

Francesco Iacorossi, Project Manager, Roma Servizi per la Mobilità: “Le ciclabili transitorie”

Giancarlo Sgubbi, Responsabile Programmi strategici per la mobilità sostenibile, Comune di Bologna: “Un piano integrato della ciclabilità urbana”

MobilitARS continuerà per tutto il mese di febbraio, esplorando a seguire il tema de “la Città Resiliente” (mercoledì 17/02 e mercoledì 24/02). Scopri di più sulle prossime giornate di MobilitARS e sugli ospiti del simposio.

Visita il sito www.mobilitars.eu e iscriviti qui per restare aggiornato sull’evento e ricevere il link per la diretta.