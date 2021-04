Come trasformare un’autostrada urbana in una via residenziale? Un video lo spiega bene

2 Aprile 2021

Un’immagine vale più di mille parole: un video animato di 82 secondi riesce ancora meglio a mostrare nel dettaglio come potrebbe cambiare una qualsiasi autostrada urbana – pensata solo a uso e consumo delle quattroruote – per diventare una via residenziale sicura da percorrere a piedi e in bicicletta, più accogliente per tutti gli utenti della strada e con nuovi spazi verdi.

Un esempio concreto si trova su Twitter e lo ha postato l’architetto e urbanista lettone Oto Ozols: un’animazione di 1 minuto e 22 secondi basata sull’ipotesi di trasformazione di un’autostrada urbana di Riga in un luogo a misura di persona:

Patīkama un droša vide atdzīvina pilsētas, aktivizē pirmā stāva uzņēmējdarbību un iepriecina iedzīvotājus.



Čaka ielas pārvērtības no pelēkas šosejas par dzīvojamu ielu – pilsētvides eksperimenta turpinājumam būtu jābūt šādam. pic.twitter.com/o2yBIoEqMH — Oto Ozols (@otucis) April 1, 2021

Il messaggio che accompagna il video è chiaro: riducendo lo spazio delle auto e creando corridoi ciclabili sicuri, realizzando attraversamenti pedonali visibili e protetti e abbassando il limite di velocità a 30 km/h, mettendo del verde a bordo strada e riqualificando i marciapiedi il volto della via cambia radicalmente. E da respingente diventa attrattivo per le persone.











La trasformazione passo passo nel video postato da Oto Ozols

E il risultato, grazie all’animazione grafica è davvero molto realistico: qualsiasi autostrada urbana potrebbe diventare una via residenziale, basta mettere in pratica le azioni suggerite nel video. E, da parte delle amministrazioni, avere la volontà politica di attuare questo cambiamento. In primis togliendo spazio alle auto.

Molte città d’Europa che in seguito alla pandemia da Covid-19 hanno ridisegnato le strade a favore della bici come misura emergenziale si stanno rendendo conto che è necessario rendere permanenti queste nuove ciclabili e non bisogna tornare indietro.

Questo video breve ma incisivo fa vedere come praticamente ogni città potrebbe trasformare, in poco tempo, parte delle proprie autostrade urbane in vie residenziali per le persone, con spazi verdi, attraversamenti sicuri e corridoi ciclabili ai lati della carreggiata. Basta volerlo, progettarlo e metterlo in pratica.