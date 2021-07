Quali fattori determinano la soddisfazione di andare in bicicletta?

7 Luglio 2021

Secondo quanto riportato da un’indagine realizzata da Goudappel Coffeng & Gemeente Amsterdam e condivisa sui social dall’Urban Cycling Institute di Amsterdam i ciclisti della capitale olandese sarebbero così propensi all’uso della bicicletta per via della soddisfazione che questa consente di raggiungere.

Ma quali sono i fattori che determinano la soddisfazione di andare in bicicletta? Tra i principali che hanno portato a incoronare il fascino del percorso come uno degli elementi più apprezzati da chi si muove sulle strade di Amsterdam c’è la qualità dell’aria che si respira, molto più pulita di quella che circola all’interno degli abitacoli delle auto. Poi il contatto diretto con natura e paesaggio, frutto delle aree verdi si riescono a vedere e attraversare in bicicletta.

Ma anche la curiosità generata dalla diversità del paesaggio che circonda chi si muove in bici e infine i suoni che si riescono a cogliere pedalando anziché guidando un’auto.

La soddisfazione di andare in bicicletta nei risultati dell’indagine

Secondo l’indagine, sono il comfort di pedalata dato dalla qualità dell’infrastruttura e il fascino del percorso su cui pedalare: se questi due aspetti fossero presi in maggior considerazione da chi si occupa di pianificare e realizzare le infrastrutture ciclabili genererebbero un crescente uso della bicicletta. Ricreando un circolo virtuoso a beneficio di tutti.

L’argomento velocità, come il tema sicurezza, non è poi così preso in considerazione dai ciclisti olandesi, evidente effetto di infrastrutture che già oggi garantiscono una buona velocità di movimento e un ottimo grado di sicurezza.

Possiamo inoltre dire che, a riprova del dato sulla qualità di ciò che circonda chi si muove in bici, la velocità con cui si raggiunge una destinazione non è poi un elemento così determinante rispetto al piacere e al comfort di viaggio.

Ma quanto cambierebbe questa indagine se fosse svolta in un’altra città rispetto ad Amsterdam? Il tema sicurezza sarebbe così marginale anche in una città italiana senza un’adeguata rete ciclabile e con strade perennemente in ostaggio del traffico motorizzato?