Nuovo gruppo Shimano Ultegra R8100: 12 velocità e cambio wireless

31 Agosto 2021

Si rinnova il gruppo Ultegra di casa Shimano con la serie R8100, la prima con 12 velocità e funzione di cambio Di2 wireless. Una tecnologia votata alla velocità e in linea con il nuovissimo “fratello maggiore” top di gamma, il Dura-Ace R9200 con cui condivide il dna competitivo. Inoltre per la prima volta in assoluto la serie di componenti Ultegra include un’opzione di guarnitura con misuratore di potenza. Oltreché una gamma di ruote per freni a disco tubeless interamente in carbonio.

Il nuovo gruppo Ultegra R8100 rappresenta l’applicazione nel mondo reale delle tecnologie presenti anche sul nuovo Dura-Ace e offre prestazioni migliorate in tutte le funzioni. L’analisi nel dettaglio delle caratteristiche peculiari di ciascun componente illustra le specifiche del nuovo gruppo da corsa di casa Shimano.

Ultegra R8100 – Piattaforma cambio

Il nuovo Ultegra R8100 condivide la stessa piattaforma Di2 del Dura-Ace R9200 con la conseguente velocità di cambiata resa possibile dall’architettura wireless della connessione comando-cambio; il tutto garantendo un’elevata affidabilità. I nuovi cavi SD-300 di diametro inferiore collegano la batteria Di2 (BT-DN300) ai deragliatori anteriori (FD-R8150) e posteriori (RD-R8150). Una batteria interna rappresenta una semplice soluzione di ricarica e garantisce una connessione stabile e ad alta tensione ai deragliatori. Si contribuisce così al raggiungimento dei valori di velocità di azionamento che portano alla cambiata più veloce di sempre realizzata da Shimano. I test dimostrano che la batteria BT-DN300 ha una durata di circa 1.000 km tra una ricarica e l’altra. I comandi del cambio STI sono alimentati da batterie CR1632 a moneta che hanno una durata di circa 18 mesi di utilizzo.

Il nuovo deragliatore posteriore Ultegra è ora il punto in cui il sistema di componenti viene caricato (in sostituzione del caricatore SM-BCR2 di Shimano) e fornisce la connessione wireless ai comandi STI e ad altri dispositivi di terze parti (in sostituzione dell’unità wireless EW-WU111).

Il suo design integrato gli permette di essere il centro di controllo per modificare le operazioni Di2 e le modalità di cambio sincronizzato, sostituendosi alla Junction-A alloggiata nel manubrio o nel telaio (SM-RS910).





Interfaccia di controllo

Per la salita, gli sprint o le prove contro il tempo, Shimano ha bilanciato il comfort, l’aspetto e i guadagni aerodinamici dei comandi del nuovo Ultegra con un’ergonomia senza pari.

Le nuove leve wireless dei comandi con freno a disco idraulico Ultegra 2×12 velocità (ST-R8170) sono dotate di una parte della testa rialzata con una leggera curva verso l’interno; offrono una maggiore distanza tra i comandi stessi e il manubrio a tutto vantaggio di nuovi e più elevati livelli di comfort e controllo. I comandi ST-R8170 sono compatibili con i nuovi pulsanti cambio remoti. I comandi per gli sprinteur (SW-R801-S) o da grimpeur (SW-R801-T) possono essere utilizzati con una fascetta o possono essere integrati direttamente nei manubri dotati di una porta specifica, come nel caso del nuovo PRO Vibe Evo. Queste nuove opzioni di cambio remoto più compatte si collegano al manubrio tramite un cavo da 100 mm (SW-RS801-S) o da 260 mm (SW-RS801-T).

L’interfaccia di controllo offre ovviamente alcune comode opzioni di personalizzazione grazie all’aggiornamento dell’applicazione E-TUBE che ora è compatibile con la serie ULTEGRA R8100. Proprio come le versioni precedenti, E-TUBE Project versione 4.0.0 consente di impostare preferenze come cambio sincronizzato o semi-sincronizzato, Multi-Shift, velocità di cambio e mappatura dei pulsanti dei comandi STI da impostare in movimento. Anche le connessioni con ciclocomputer di terze parti possono essere configurate per visualizzare le informazioni Di2.

Sistema di trasmissione

Il nuovo gruppo di componenti Ultegra ha due nuove cassette Hyperglide+ a 12 velocità con spaziatura 11-30 denti e 11-34 denti; sono dotate di un nuovo corpetto scanalato che è anche retrocompatibile con i corpi ruota libera Shimano a 11 velocità, il che significa che i nuovi componenti Ultegra R8100 possono essere utilizzati sulle precedenti ruote Shimano a 11 velocità.

Misuratore di potenza integrato

Per la prima volta in assoluto, la guarnitura Ultegra prevede un’opzione in gamma con misuratore di potenza. L’FC-R8100-P garantisce fino a 300+ ore di autonomia grazie a una batteria agli ioni di litio integrata, impermeabile e ricaricabile. I dati relativi alla potenza sono forniti dagli estensimetri proprietari di Shimano posizionati su entrambe le pedivelle. Il misuratore di potenza Ultegra utilizza la tecnologia Bluetooth e ANT+ per la trasmissione dei dati.

Le guarniture con e senza misuratore di potenza sono disponibili in due dentature differenti da 50-34 o 52-36 con lunghezza delle pedivelle di 160, 165, 170, 172,5 e 175 mm.

La guarnitura con misuratore di potenza ULTEGRA pesa solo 716g con un risparmio di peso rispetto alla guarnitura con misuratore di potenza di serie Dura-Ace, più rigida, che pesa 754g. Il pacchetto trasmissione Ultegra R8100 è completato della stessa catena a 12 velocità utilizzata sulla serie Shimano XT M8100, semplificando i requisiti di inventario per rivenditori e ciclisti.

Sistema frenante

Il nuovo impianto frenante Shimano Ultegra è stato studiato per un controllo più preciso della bici rendendo possibili traiettorie di curva più strette, più veloci e più aggressive. I nuovi componenti permettono anche una manutenzione dei freni migliore e più agevole. Ora è possibile spurgare il freno senza rimuovere la pinza (BR-R8170) dal telaio grazie a una bocca di spurgo e a una vite della valvola separata. Un nuovo imbuto e un distanziatore di spurgo migliorano il processo di spurgo stesso.

Sistema ruote

Per la prima volta in assoluto Shimano ha introdotto sul mercato una gamma di ruote per freni a disco tubeless full carbon di livello Ultegra. Proprio come le nuove ruote Dura-Ace, le nuove ruote sono il risultato dell’equilibrio tra riduzione della resistenza aerodinamica mantenendo il controllo, rigidità della forza motrice e costruzione leggera.

Tre profili di altezza del cerchio offrono diversi vantaggi in termini di prestazioni per i ciclisti.

Le C36 (WH-R8170-C36-TL) sono ruote focalizzate sulla salita e rappresentano l’offerta di ruote più leggera con un peso di 1488g per coppia (per confronto, il peso delle ruote Dura-Ace WH-R9270-C36-TL è di 1350g).

Le C50 (WH-R8170-C50-TL) sono ruote molto versatili con un ottimo equilibrio tra resistenza, rigidità laterale e peso complessivo. Le Ultegra C50 hanno un peso nominale di 1570g il paio (peso Dura-Ace WH-R9270-C50-TL: 1461g).

Le C60 (WH-R8170-C60-TL) sono le ruote più aerodinamiche e hanno una specifica focalizzazione su resistenza, rigidità laterale e rigidità di guida. Le nuove Ultegra C60 hanno un peso nominale di 1649g il paio (peso Dura-Ace WH-R9270-C60-TL: 1609g).



Per maggiori informazioni su tutta la componentistica del nuovo gruppo Shimano Ultegra R8100 è possibile cliccare su questo link.