Shimano, il GRX elettronico diventa a 12 velocità

Lo Shimano GRX elettronico diventa a 12 velocità. La casa giapponese di componentistica per biciclette ha presentato i nuovi componenti Di2 della serie GRX RX825 2×12 velocità, ideati per il gravel. Questa nuova suite combina la tecnologia elettronica Shimano con opzioni di rapporti ottimizzati, adatti sia per le pedalate più sfidanti che per le avventure quotidiane. Le novità includono leve Dual Control migliorate, un deragliatore posteriore con tecnologia Shimano Shadow RD+ e un deragliatore anteriore che garantisce una cambiata precisa su qualsiasi superficie.

Progettato per i ciclisti avventurosi, il nuovo Shimano GRX Di2 a 12 velocità promette prestazioni affidabili e precise in tutte le condizioni, grazie a una piattaforma Di2 evoluta e un design wireless del manubrio. La trasmissione gravel avanzata con tecnologia Shimano Hyperglide+ assicura cambi fluidi e una maggiore efficienza.

Shimano GRX elettronico con deragliatore posteriore a 12 velocità

Shimano GRX elettronico Di2 2×12 velocità

La nuova suite GRX RX825 Di2 integra comandi, deragliatori e freni della serie RX820, permettendo ai ciclisti di godere delle tipiche prestazioni Di2 Shimano. È possibile personalizzare la trasmissione scegliendo tra guarniture RX820 con corone 48/31 denti o RX610 con corone 46/30 denti, e cassette 11-36T o 11-34T.

Compatibilità Trasmissione GRX RX825 Di2

Guarnitura RX820 48/31T

Guarnitura RX610 46/30T

Cassetta HG710 11-36T

Cassette R9200, R8100, R7100 11-34T

Queste combinazioni sono compatibili con le ruote gravel in carbonio WH-RX880 di Shimano, dotate di un canale interno da 25 mm e una ruota libera Direct Engagement.

Caratteristiche del cambio elettronico Shimano GRX Di2 per gravel

Come le altre piattaforme Di2 a 12 velocità (Dura-Ace, Ultegra, Shimano 105 Di2), il GRX Di2 è cablato per garantire una batteria centrale multiporta che alimenta i deragliatori anteriori e posteriori. Questo design semplifica la costruzione e la ricarica, rendendo il sistema robusto anche su terreni accidentati.

Cockpit Wireless Shimano Di2

Il nuovo Shimano GRX elettronico a 12 velocità è dotato di comandi wireless specifici per il gravel, realizzati con materiale antiscivolo per garantire sicurezza e comfort. Le nuove leve Dual Control hanno una sezione ottimizzata per il manubrio svasato, migliorando la transizione tra le prese e riducendo i punti di pressione.

Interruttori Di2 accessori

Il sistema Di2 permette di utilizzare pulsanti satellite configurabili, posizionabili su manubrio, piega o protesi aerodinamiche. Questi interruttori possono controllare i deragliatori, le luci e i ciclocomputer compatibili, mantenendo le mani ferme sul manubrio.

Deragliatore posteriore SHIMANO SHADOW RD+

Il deragliatore posteriore RX825 utilizza la tecnologia Shadow RD+, che facilita la rimozione della ruota posteriore e garantisce una guida silenziosa e cambi precisi. Funziona come hub di comunicazione, gestendo la connettività wireless e la ricarica della batteria.

Caratteristiche deragliatore posteriore RD-RX825

Stabilizzazione catena SHIMANO SHADOW RD+

Connettività D-FLY e ricarica integrate

12 velocità

Compatibilità con cassette 11-34T e 11-36T

Peso: 310 grammi

Deragliatore Anteriore FD-RX825

Progettato con una linea catena più ampia per ospitare pneumatici più larghi e gestire il fango, il deragliatore anteriore FD-RX825 è ottimizzato per trasmissioni 2×12 velocità.

Caratteristiche Deragliatore Anteriore FD-RX825

Linea catena +2,5 mm rispetto ai deragliatori road convenzionali

Maggiore spazio per gli pneumatici

2×12 velocità

Peso: 142 grammi

Personalizzazione con E-Tube Project e Front Shift Next

L’app E-tube Project Cyclist consente di personalizzare i cambi, programmare modalità di cambio automatico e assegnare funzioni specifiche ai pulsanti Di2. Con il nuovo firmware Front Shift Next, è possibile semplificare i cambi marcia e gestire altre funzioni del ciclocomputer, mantenendo le mani in posizione durante gli sforzi più intensi.

Nuovi pedali GRX in edizione limitata

Oltre ai nuovi componenti per la trasmissione, Shimano ha lanciato i pedali GRX SPD M8100-UG in edizione limitata, con una grafica speciale “United in Gravel”. Questi pedali offrono le stesse prestazioni e affidabilità dei pedali DEORE XT, ma con un tocco estetico distintivo dedicato agli appassionati di gravel.

I pedali GRX SPD a doppio lato di aggancio/sgancio offrono una piattaforma ampia, garantendo un’ottima stabilità sui terreni accidentati. Questa ampia piattaforma permette ai ciclisti di mantenere i piedi ben saldi e supportati, migliorando la comodità e la sicurezza durante le uscite più impegnative.

Questi pedali sono anche progettati per affrontare condizioni difficili, con un sistema di aggancio che elimina efficacemente il fango, consentendo ai ciclisti di agganciarsi e sganciarsi facilmente anche dopo aver camminato nel fango. Il robusto sistema di ritenzione Shimano SPD assicura che i piedi del ciclista rimangano saldamente connessi ai pedali durante gli sforzi intensi, garantendo al contempo un aggancio e un rilascio fluidi per un controllo ottimale della bici. Con regolazioni della tensione della molla, ogni ciclista può ottimizzare la propria connessione alla bici secondo le proprie esigenze.

Per maggiori informazioni sul nuovo Shimano GRX elettronico a 12 velocità e relativi accessori visitare il sito: gravel.shimano.com