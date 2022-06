Shimano lancia il nuovo 105: elettronico e a 12 velocità - Bikeitalia.it

29 Giugno 2022

Shimano 105 Di2, finalmente eccolo svelato. Le voci che si stavano rincorrendo hanno trovato conferma: oggi, 29 giugno 2022, il colosso giapponese della componentistica per biciclette ha presentato il suo nuovo gruppo 105 R7100 Di2. Il 105, cambio corsa best seller di Shimano sul mercato dal 1982, dopo 40 anni di evoluzione tecnologica si propone oggi nella versione R7100 Di2 con una trasmissione a 12 velocità, una interazione dei comandi e dei deragliatori del cambio semi-wireless, una nuova rapportatura per assecondare le esigenze di un pubblico sempre più trasversale e una gestione ottimizzata della frenata che è il marchio di fabbrica dell’azienda giapponese.

Si tratta di una sostanziale novità, dal momento che il 105 fino ad oggi era presente soltanto nella versione meccanica: ora anche questo gruppo viene proposto con la funzionalità e la tecnologia della piattaforma Di2 ereditata dai recenti aggiornamenti della gamma 12v Dura-Ace R9200 e Ultegra R8100.

Shimano 105 R7100 Di2

Shimano 105 R7100 Di2

Il sistema di cambio elettronico Digital Integrated Intelligence (Di2), lanciato nel 2009, è stato lungamente aggiornato nel corso degli anni fino ad arrivare alla piattaforma attuale a 12 velocità con cockpit wireless. Velocità di cambiata, affidabilità di funzionamento e precisione sono in linea con gli alti standard di tutti i gruppi stradali Shimano.

5 novità legate allo Shimano 105 R7100 Di2

Piattaforma Di2 | Un sistema Di2 evoluto che grazie alla sua architettura di funzionamento semi-wireless garantisce velocità di azionamento e un design molto pulito della zona manubrio.

| Un sistema Di2 evoluto che grazie alla sua architettura di funzionamento semi-wireless garantisce velocità di azionamento e un design molto pulito della zona manubrio. Pacchetto trasmissione | Per la prima volta con cambio a 12 velocità.

| Per la prima volta con cambio a 12 velocità. Interfaccia ed ergonomia | Equilibrio tra comfort, aerodinamica ed estetica.

| Equilibrio tra comfort, aerodinamica ed estetica. Sistema frenante | Il nuovo impianto frenante Shimano 105 è più silenzioso e di facile manutenzione.

| Il nuovo impianto frenante Shimano 105 è più silenzioso e di facile manutenzione. Ruote in carbonio | Le nuove ruote tubeless interamente in carbonio offrono aerodinamica, rigidità e il giusto peso.

Shimano 105 Di2: cockpit wireless

Il nuovo Shimano 105 Di2 utilizza un sistema ibrido di trasmissione caratterizzato da un cockpit wireless abbinato a una connessione cablata tra una singola batteria ospitata nel tubo sella e i deragliatori anteriore e posteriore, garantendo assoluta affidabilità in tutte le condizioni di utilizzo.

Proprio come Dura-Ace R9200 e Ultegra R8100, il nuovo gruppo di componenti Shimano 105 Di2 è personalizzabile utilizzando l’app Shimano E-TUBE PROJECT grazie alla quale si possono gestire diversi parametri legati al funzionamento della trasmissione come la regolazione della velocità del cambio, la modifica del numero di salti di pignone per cambiata oltre a poter utilizzare la funzionalità di cambio sincronizzato e semi-sincronizzato.

La piattaforma Di2 è compatibile con la maggior parte dei ciclocomputer in commercio come Garmin e Wahoo che consentono di monitorare la selezione della marcia oppure lo stato di carica della batteria.

Nuova interfaccia di controllo ed ergonomia

Le nuove leve a doppio comando Shimano 105 R7100 sono caratterizzate da una forma che ne migliora il comfort e il controllo in ogni posizione di guida. Anche la frenata è ottimizzata grazie a un’azione della leva più leggera e fluida.

Le leve utilizzano il circuito integrato wireless proprietario di Shimano che garantisce elevata sicurezza, alta velocità di elaborazione e basso consumo energetico. Confrontato con altre piattaforme wireless sul mercato, il protocollo di comunicazione wireless di Shimano offre una significativa diminuzione delle probabilità di interferenza, una velocità di cambiata più alta e una maggiore durata della batteria. L’utilizzo di un’unica batteria ricaricabile, internamente alloggiata nel telaio della bicicletta, consente una procedura di ricarica semplice e garantisce allo stesso tempo adeguata protezione alla batteria, con un cambio di marcia stabile e affidabile in ogni momento.

Comandi cambio ST-R7170

Connettività wireless Di2

Leve Dual Control 2×12 velocità

Testa del comando ridisegnata per una migliore ergonomia e aerodinamica

Accessibilità dei pulsanti migliorata

Tecnologia di trasmissione avanzata

Grazie all’introduzione delle 12 velocità, la serie di componenti Shimano 105 R7100 offre oggi tutta la libertà di utilizzo che i ciclisti desiderano, agilità quando serve e la giusta durezza con una progressione intelligente dei rapporti. Questo è il risultato di una ottimizzazione dei componenti della trasmissione che includono opzioni di cassetta 11-34D e 11-36D in abbinamento a guarniture con corone da 50-34D e 52-36D. L’insieme di queste combinazioni è in grado di coprire un ampio range di rapporti, anche inferiori a 1:1, che consentono ai ciclisti di qualsiasi livello di poter affrontare senza stress i pendii più ripidi e controllare meglio i loro sforzi.

Guarnitura FC-R7100

Pedivelle HOLLOWTECH II

2×12 velocità

Combinazioni di corone: 50-34D e 52-36D (disponibile in un secondo momento)

Cassetta CS-R7100

12 velocità

Pignone più piccolo a 11 denti per un’efficienza ottimale della trasmissione

Ingranaggi “Sweet Spot” ottimizzati per l’efficienza della pedalata

Compatibile con corpi ruota libera a 11 velocità

11-34D, 11-36D (disponibile in un secondo momento)

Deragliatore posteriore RD-R7150

Tecnologia SHADOW

Connettività D-FLY integrata

Trasmissione elettronica a 12 velocità

Compatibile con cassette 11-34D e 11-36D

Deragliatore anteriore FD-R7150

Tecnologia Di2 a 12 velocità

Cambio anteriore veloce e preciso

Impianto frenante

Il nuovo Shimano 105 R7100 – proprio come il Dura-Ace R9200 e l’Ultegra R8100 – presenta un sistema frenante completamente rinnovato che oggi è più silenzioso, potente e più facile da mantenere efficientemente in funzione. Il design della zona superiore delle leve favorisce un accesso rapido alla frenata con una zona di controllo più ampia, allo stesso tempo lo spazio tra pastiglia e rotore è più grande del 10% a garanzia di silenziosità di funzionamento. Anche il processo di spurgo dell’impianto è stato migliorato e reso più intuitivo grazie alla possibilità di essere eseguito senza rimuovere la pinza dal telaio.

Freni BR-R7170

Controllo più preciso e prestazioni di frenata potenziate

Gioco delle pastiglie più ampio del 10%.

Processo di spurgo più facile

Le ruote in carbonio RS710

Con l’introduzione del nuovo gruppo di componenti R7100, Shimano presenta anche due nuove versioni di ruote da strada in carbonio: le C32 per chi ama impegnarsi in salita e le C46 per un utilizzo più a tutto tondo. Entrambe le versioni condividono lo stesso DNA costruttivo delle ruote C36 e C50 di serie Dura-Ace e Ultegra, bilanciando fattori cruciali come aerodinamica, leggerezza e rigidità.

C32 e C46

Le C32 presentano un’altezza del cerchio di 32 mm, una larghezza interna del cerchio di 21 mm e un peso di 1.502 grammi. Le C46 hanno un cerchio alto 46 mm, una larghezza interna del cerchio di 21 mm e un peso di 1.610 grammi. I due nuovi modelli sono compatibili con trasmissioni a 11 e 12 velocità e sono predisposte per un utilizzo tubeless.

WH-RS710-C32-TL

Ruote leggere capaci di grandi accelerazioni

Ruota anteriore da 665 grammi, ruota posteriore da 839 grammi

Cerchio interno da 21 mm

Tubeless

WH-RS710-C46-TL

Ruote polivalenti e versatili

Ruota anteriore da 719 grammi, ruota posteriore da 893grammi

Cerchio interno da 21 mm

Tubeless

Prezzi e disponibilità

Per tutte le informazioni relative a prezzi e disponibilità del nuovo Shimano 105 R7100 Di2 si rimanda al sito ufficiale di Shimano.