Shimano 105 meccanico a 12 velocità svelato per sbaglio: in arrivo nel 2024?

Nel corso dell’ultima edizione di Eurobike a Francoforte, curiosando nella fiera è stata fatta una scoperta inaspettata presso lo stand Corratec: faceva bella mostra di sé una bici equipaggiata con un cambio Shimano 105 meccanico a 12 velocità. Questo fatto ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, perché la casa giapponese non ha ancora annunciato ufficialmente il lancio di questo prodotto e, quando a giugno 2022 aveva presentato il suo ultimo cambio 105 solo elettronico, le domande per un’eventuale versione meccanica si sono moltiplicate.

Il gruppo Shimano 105 meccanico a 12 velocità in mostra presso lo stand Corratec a Eurobike 2023 (foto Cycling Industry News)

Shimano 105 meccanico a 12 velocità

A Eurobike è stata dunque la prima volta che questo 105 meccanico a 12 velocità è stato mostrato al pubblico: errore o strategia di marketing? Quel che è certo è che questo gruppo non è passato inosservato. I primi a darne notizia sono stati i colleghi di Bikeradar, sempre attenti alle novità del mercato e in cerca di anticipazioni.

Una novità attesa

Il cambio Shimano 105 meccanico a 12 velocità rappresenta una novità attesa da ciclisti e appassionati che speravano di vedere una versione meccanica dopo l’introduzione del cambio elettronico a 12 velocità. Esaminando il nuovo prodotto, si notano diverse differenze rispetto alla versione precedente a 11 velocità. I corpi della gabbia posteriore sono più sporgenti e larghi, conferendo un design più sinuoso e robusto. I comandi del cambio Shimano 105 meccanico a 12 velocità presentano un design diverso rispetto ai modelli Di2 di ultima generazione, ma mantengono somiglianze con il modello 105 R7000 a 11 velocità, con opportuni aggiornamenti per supportare i 12 rapporti. L’aspetto della guarnitura, delle pinze e del cambio sembrano molto simili, se non identici, alla versione elettronica del 105.

Un video con tutti i dettagli

Lo Youtuber specializzato in recensioni legate ai prodotti del ciclismo Shane Miller (alias GP Lama) ha postato un video molto dettagliato di questa inaspettata scoperta in cui si è imbattuto a Eurobike 2023:

Errore o strategia di marketing?

La rivelazione accidentale di questo nuovo cambio durante Eurobike ha suscitato grande curiosità e aspettative nella comunità ciclistica. Non è chiaro se si tratti di una rivelazione intenzionale o di un caso fortuito, considerando la solida reputazione di Shimano nella gestione delle informazioni e dei tempi di lancio. Potrebbe trattarsi di un errore di comunicazione o di un’indiscrezione non pianificata. Tuttavia, spesso tali situazioni aumentano l’interesse e la curiosità degli appassionati di ciclismo.

Prezzo e data di lancio

Resta da vedere se Shimano commenterà questa “fuga di notizie”. E, soprattuto, se fornirà ulteriori dettagli sul 105 meccanico a 12 velocità. Noi continueremo a tenervi aggiornati su questa attesa novità della famiglia Shimano 105 e vi forniremo ulteriori informazioni – come il prezzo e la data di lancio ufficiale – non appena saranno disponibili. Intanto già a gennaio 2023 sul sito della KHS era stato pubblicata la scheda del modello Flite in commercio dal 2024 che riportava un montaggio con Shimano 105 meccanico a 12 velocità. Scheda prontamente rimossa dopo poche ore.

Sarà dunque proprio il 2024 l’anno in cui arriverà sul mercato questa attesa novità?