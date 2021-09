Cuneo e dintorni in bicicletta: ebook gratuito

20 Settembre 2021

Questa pubblicazione è il frutto di un’intensa attività di ricerca e scoperta in bicicletta del territorio di Cuneo e dintorni, durante la quale abbiamo avuto modo di apprezzarne il patrimonio naturalistico, artistico, culturale e, ovviamente enogastronomico.



Per chi vuole pedalare, il Cuneese è in grado di offrire tanto percorsi placidi e tranquilli in pianura, come salite estreme e impegnative. In questa pubblicazione abbiamo deciso di rivolgerci soprattutto alle famiglie e a tutti coloro che amano prendersela comoda, pedalare, ma anche fermarsi a gustare una leccornia locale o magari, visitare una delle molte attrazioni artistiche.



Nella realizzazione dei quattro itinerari qui proposti abbiamo quindi privilegiato le infrastrutture ciclabili presenti, strade a uso agricolo o comunque a bassa densità veicolare.



Cuneo e dintorni sono stati davvero sorprendenti: oltre alla città, i borghi, le oasi naturalistiche e le campagne hanno davvero molto da offrire a chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo ed esotico, lontano dagli itinerari soliti e più battuti.



E che Cuneo sia esotica, non v’è dubbio: perché altrimenti Totò avrebbe mai sventolato con orgoglio la celebre battuta “Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo”?



Perché Cuneo se ne sta lì, nascosta dalle Alpi Marittime, e con modestia da secoli è crocevia di commerci e di storie, ma senza fare troppo rumore. Qui il turismo di massa non è ancora arrivato, così come non è arrivata la cementificazione selvaggia e la tradizione agricola continua come un tempo, con piccole coltivazioni e con la conservazione di una cultura della terra che sarebbe opportuno esportare in ogni dove.



Che sia per un fine settimana o per una settimana intera, questa piccola pubblicazione è un invito a scoprire un’ulteriore perla della nostra bella Italia che non smette mai di stupirci.