BikeUP 2021: oltre 34.000 presenze per la fiera dell’ebike di Bergamo

25 Ottobre 2021

La settima edizione di BikeUp, l’evento dedicato alle ebike e al cicloturismo che ha tenuto banco a Bergamo dal 22 al 24 ottobre, si è chiusa con ottimo bilancio: oltre 34.000 presenze che, nel corso della tre giorni, hanno visitato gli stand dei brand presenti nell’area espositiva, testato le bici e preso parte alle tante attività proposte. Un’affluenza favorita anche dal meteo con un weekend all’insegna del sole.

BikeUp 2021

Per mettere a fuoco il successo della manifestazione, vale la pena dare un’occhiata ai numeri, partendo da quello dei visitatori che hanno fatto registrare oltre 34.000 presenze: di queste, 3.000 sono le persone che si sono registrare per provare i differenti modelli di ebike in test.





90 marchi presenti

Ottimo risultato anche sul fronte espositori con 90 brand presenti e un’area espositiva incrementata del 70% rispetto all’edizione precedente. Massiva, inoltre, l’esposizione mediatica, con 15 media partner, attività di advertising strategiche e attività mirate di PR.

Bergamo confermata per l’edizione 2022

L’organizzazione è già al lavoro per l’edizione numero 8, in programma nuovamente a Bergamo, città che ha particolarmente a cuore la valorizzazione della mobilità sostenibile e che – come sottolineano in una nota gli organizzatori di BikeUP – “ha sinergicamente supportato l’evento nell’ambito di una comune visione”.









“Ebike al centro della mobilità del futuro”

Nel suo commento Stefano Forbici, organizzatore di BikeUP, fa un bilancio dell’evento appena passato ma guarda al futuro: “Nel fare un bilancio con risultati che superano le aspettative, vogliamo in primis ringraziare la città di Bergamo: ha sposato da subito lo spirito di BikeUP, mettendo in atto una collaborazione straordinaria che ci ha permesso di dar vita alla nostra migliore edizione in un momento complesso come quello attuale. La sinergia con la città è stata davvero una delle chiavi del successo di quest’anno e siamo sicuri che ci permetterà di organizzazione un’edizione ulteriormente arricchita nel 2022. La risposta del pubblico e degli sponsor ha dato un segnale chiarissimo: le ebike sono al centro della mobilità del futuro, capace di aprire nuovi e bellissimi scenari sia per la qualità di vita delle città sia per il turismo. Chiuso con soddisfazione BikeUP 2021, siamo, quindi, già al lavoro per contribuire a creare un pezzo di questo futuro in collaborazione con l’amministrazione di Bergamo e tutti i nostri partner”.