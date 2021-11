Le ciclabili di Roma navigabili su Google Street View

11 Novembre 2021

La rete delle ciclabili di Roma sarà presto navigabile anche attraverso Google Street View. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la Mobilità (RSM), che ha provveduto a mappare con speciali telecamere 130 chilometri di piste (e corsie) ciclabili. I video sono in fase di elaborazione da parte di Google che ne estrarrà i fotogrammi migliori e li pubblicherà sulla piattaforma Street View. “Una decisione presa anche per promuovere e incentivare l’utilizzo dei mezzi non inquinanti”, dichiara RSM.

Google Street View

Google Street View è il prodotto dell’azienda californiana strettamente integrato con il servizio Maps. Con la “View” un utente può accedere a una ricostruzione fotografica tridimensionale di un qualunque punto sul territorio attraverso la navigazione interattiva all’interno di una combinazione di migliaia di fotografie unite tra di loro in maniera coerente.

L’elaborazione dei dati

Roma Servizi per la Mobilità ha inviato il materiale a Google che, in questa fase di elaborazione, si sta occupando di oscurare i dati sensibili eventualmente presenti nelle immagini scattate (come i volti delle persone e le targhe dei veicoli incrociati). “Ad oggi le immagini caricate hanno già ricevuto più di un milione di visualizzazioni, anche se le operazioni di integrazione – estremamente complesse – non sono ancora concluse”, si legge nella nota.

“Calcola percorso ciclabile”

Questa mappatura più precisa e accurata ottenuta attraverso i video consentirà a Google di implementare i tracciati GPS per aggiungere le piste ciclabili anche al servizio Maps, andando così a migliorare la funzione “Calcola percorso ciclabile”.

“Grazie a questa operazione, unica nel suo genere per la quantità di chilometri coinvolti, non solo i cittadini romani avranno accesso a informazioni di grande qualità ma si avranno anche miglioramenti per gli utilizzatori dei servizi collegati alla ciclabilità”, conclude la nota di RSM.