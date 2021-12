Natale 2021: 10 idee regalo per chi va in bici

3 Dicembre 2021

Natale: è tempo di regali per ciclisti! Avete già fatto la vostra lista dei desideri? Se siete in cerca di ispirazione per trovare un regalo utile per chi va in bici è importante non farsi trovare impreparati. Per venirvi incontro anche quest’anno vi proponiamo una lista con dieci soluzioni utili per trovare il regalo giusto per quella persona che come noi ama la bicicletta.

Adv



1. Termoguscio Opossum di Tucano Urbano





Un termoguscio per proteggere i bambini da freddo e pioggia, compatibile con i seggiolini posteriori da bicicletta. Un regalo utile per i genitori-ciclisti che possono sfidare le intemperie e far stare all’asciutto e al caldo i loro pargoletti. Lo produce Tucano Urbano: è adattabile ai bambini dai 68 ai 104 cm, dai 9 ai 22 kg, grazie a un sistema di regolazione con bottoni a pressione e ha un facile sistema di ancoraggio al seggiolino tramite asole e velcro, un cappuccio antipioggia estraibile dalla mantellina, per uso con/senza casco e profili rifrangenti.

Prezzo: 89 euro

2. Guanti da bici invernali PEdALED

Un accessorio sempre utile per chi pedala nelle giornate fredde: guanti da ciclismo invernali che assicurano protezione termica, presa sicura e migliore controllo della bici anche quando la temperatura cala. Il marchio PEdALED produce il modello Yuki (termine giapponese per “neve“), disponibile in 3 colori (nero, blu e bordeaux). Sono realizzati con pannelli isolanti e antivento che prevengono infiltrazioni di freddo senza però rendere i guanti ingombranti. Lo strato isolante blocca vento e pioggia, mentre l’inserto elasticizzato garantisce una perfetta vestibilità per il massimo del comfort e del controllo. La fodera interna traspirante evita la sudorazione eccessiva della mano, mentre il palmo in pelle scamosciata sintetica assicura una migliore presa sul manubrio, anche in condizioni bagnate. L’imbottitura strategica sui punti di pressione riduce l’affaticamento della mano e i polsini allungati bloccano infiltrazioni indesiderate di aria fredda dalle maniche della giacca.

Prezzo: 65 euro

3. Zaino impermeabile urban della Ortlieb





Il marchio tedesco Ortlieb negli anni è diventato un punto di riferimento per le sue borse da bici waterproof. Il classico zaino impermeabile da corriere in tessuto di nylon PS33 senza PVC si chiama Velocity PS ed è disponibile in quattro colori moda (black, petrol, dark chili, mustard). Un accessorio utile ed ergonomico, da portare sempre con sé, robusto e confortevole quando si pedala. La chiusura a velcro a rotolo rende l’accesso all’interno molto facile: c’è anche uno scomparto imbottito per un computer portatile; al velcro è possibile attaccare una luce posteriore o il casco. Lo zaino è disponibile in due grandezze (17 litri o 23 litri). Un regalo adatto ai ciclisti urbani che continuano a pedalare anche d’inverno.

Prezzo: da 89,99 a 99,99 euro

4. Multitool Unior EURO 17

Il multitool è un utile alleato per ogni tipo di ciclista: in situazioni di emergenza può fare davvero la differenza, per questo averne uno ben fatto e completo delle principali funzioni da portare sempre con sé è consigliabile. Ne esistono anche di più economici e con meno funzioni, ma questo che vi consigliamo qui è davvero completo e ben fatto. Il marchio sloveno Unior ha realizzato il modello EURO 17 con i migliori materiali per rispettare gli standard qualitativi più alti. Il corpo degli utensili è cromato, e le estremità vengono ossidate nere per assicurare la massima precisione e resistenza nel tempo. Tra le 17 funzioni disponibili c’è anche il provvidenziale smagliacatena. Un biciregalo davvero utile per tutti.

Prezzo: 42,99 euro

5. Pulizia bici: Perform Pack Tunap Sports

La pulizia della bicicletta è la prima forma di manutenzione e aiuta a mantenere il proprio mezzo in perfetta efficienza meccanica. Bisogna utilizzare prodotti specifici e grazie ai Perform Pack Tunap Sports in catalogo si potrà fare la scorta di tutto l’occorrente per coccolare la propria bici (o fare un regalo utile alle persone che come noi condividono la passione per la bici).

Prezzi: da 32,90 a 79,90 euro

6. Canyon Phone Case

La custodia per telefono realizzata dal marchio Canyon presenta una struttura termolegata resistente all’acqua per proteggere il telefono dalle intemperie e dagli spruzzi della strada. La finestra in vinile trasparente è compatibile con il touch screen e la custodia offre ampio spazio per la tua carta d’identità, la carta di credito e il denaro contante. Disponibile nelle taglie S e L, la custodia è adatta a tutte le dimensioni dei principali smartphone in commercio ed è perfetta per le tasche posteriori dell’abbigliamento per bicicletta.

Prezzo: 9,95 euro

7. Luci Cat-Eye

Stai cercando delle luci per le tue avventure in bicicletta ma non riesci a trovare un prodotto di qualità che duri nel tempo e che ti permetta di vedere nel buio e di farti vedere? Le luci Cat-Eye sono tra le migliori presenti sul mercato, puoi scegliere tra una vasta gamma di modelli, optando per la luce o il kit di luci che più ritieni adeguato alle tue esigenze o per quelle di chi le riceverà in regalo.

Per maggiori informazioni clicca qui

Prezzo: a partire da 29 euro

8. Calendario 2022 Bike Art (Legami)

Il calendario da parete Bike Art di Legami scopri ogni mese un dipinto unico realizzato da ©Taliah Lempert, l’artista di Brooklyn che realizza veri e propri ritratti di biciclette! Montate in sella e il 2022 scorrerà ancora più piacevolmente. Il calendario contiene planner annuale, numero della settimana, segni zodiacali, festività internazionali e spazio per note e appunti Su ogni pagina è riportato il mese precedente e quello successivo. Comprando questo calendario da muro si sostiene la fondazione Cesvi.

Prezzo: 12,95 euro

9. Scarpe gravel Shimano RX8





A novembre 2021 le scarpe specifiche per il gravel RX8 di Shimano sono state aggiornate: al momento sono le scarpe da fuoristrada più leggere della casa giapponese, con un peso di soli 265 grammi. Le calzature RX8 – disponibili in due colori (bronzo bruciato e giallo/oro al tramonto) sono dotate di uno stabilizzatore del tallone, di una protezione per la zona delle dita, di una suola in composito di carbonio leggera con pad antiscivolo nel canale della tacchetta, di un’ampia area di contatto del pedale e alette in TPU nella zona del tallone e della punta per un grip ottimale nelle fasi a piedi. Completa la lista di caratteristiche delle nuove RX8 una morbida tomaia in pelle sintetica monopezzo, con ventilazione perforata e tecnologia Stay Fresh Silvadur sul materiale della soletta, che aiuta a mantenere la scarpa profumata di fresco utilizzo dopo utilizzo. Le RX8 sono disponibili nelle taglie EU 38-50 comprese le misure a pianta larga. Una versione specifica per donna è disponibile nelle taglie EU 36-44. Le scarpe RX8 si abbinano al meglio con i pedali Shimano SPD M9100 o M8100.

Prezzo: 229,99 euro

10. “Regala un corso” di Bikeitalia

Oltre a prodotti utili per pedalare puoi anche regalare esperienze altrettanto interessanti per una persona che è appassionata di bici: i corsi di Bikeitalia spaziano tra diversi argomenti legati alle due ruote a pedali, dalla meccanica alla biomeccanica, dall’allenamento all’alimentazione.

Al momento dell’acquisto, potrai decidere se inviare il buono sconto solo a te o anche a un altro indirizzo email, ad esempio della persona a cui vuoi regalare il buono sconto. Dopo la conferma del pagamento, riceverai un buono sconto generato automaticamente: conservalo con attenzione.

La persona a cui regali il buono sconto potrà scegliere in libertà il corso da acquistare. Il valore del buono sconto verrà scalato automaticamente dal prezzo del corso

Prezzo: da 29 a 239 euro

Masterclass in Meccanica Ciclistica Corso In Presenza Scopri di più