Germania, il nuovo ministro dell’Agricoltura va al giuramento in bici

9 Dicembre 2021

Mercoledì 8 dicembre 2021 c’è stato il giuramento del nuovo governo tedesco che sarà guidato dal cancelliere Olaf Scholz, dopo 16 anni di cancellierato di Angela Merkel. La cerimonia ufficiale si è svolta presso Palazzo Bellevue, la residenza del presidente della Repubblica Federale Tedesca, dove non tutti i ministri sono arrivati a bordo di un’auto di rappresentanza. O meglio: tutti, tranne uno. Si tratta di Cem Özdemir, politico di lungo corso nelle file dei Verdi, che guiderà il Ministero dell’Agricoltura e che è giunto alla cerimonia in sella alla sua bicicletta, una performante ebike equipaggiata di tutto punto.

Il nuovo ministro dell’Agricoltura tedesco Cem Özdemir si è recato al giuramento in sella alla sua bici

La notizia è circolata subito attraverso i social, grazie al video twittato da Martin Schmidt, corrispondente della televisione tedesca ARD:

🎼Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da… #Özdemir pic.twitter.com/Ws9V55xgkn — Martin Schmidt (@SchmidtLev) December 8, 2021

Il politico verde Cem Özdemir – che il 21 dicembre compirà 56 anni – è stato eletto nel collegio di Stoccarda nella Regione del Baden-Württemberg dove i Grünen (i Verdi tedeschi, ndr) hanno preso il 40% dei voti attestandosi come primo partito.

Danke, #Stuttgart! Bin total überwältigt von dem riesigen Vertrauen, dass mir meine Stadt gegeben hat! Sie & ihr habt mir einen klaren Auftrag erteilt, für den ich im Bundestag alles geben werde. Mein aufrichtiger Dank an @StefanKaufmann. Demokratie lebt von Wettbewerb. #BTW21 pic.twitter.com/exoBdDQmGa — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) September 26, 2021

Il giuramento in bicicletta

Il nuovo ministro dell’Agricoltura, nonostante il brutto tempo e la temperatura rigida, ha inforcato la sua ebike e ha pedalato verso il luogo della cerimonia – con caschetto in testa e giacca impermeabile di un blu acceso, indossata con naturalezza sopra l’abito scuro – mentre tutti i suoi colleghi erano seduti dentro le auto di rappresentanza che procedevano lentamente incolonnate.

“Sono più veloce e fa bene alla salute”

Una scena che non è passata inosservata, ma che ha avuto anche un seguito. Dopo la cerimonia, infatti, Cem Özdemir è ritornato in bicicletta al Bundestag (che dista circa 1,5 chilometri da Palazzo Bellevue) mettendoci pochi minuti e arrivando ben prima dei suoi colleghi ministri motorizzati. Raggiunto dai microfoni del quotidiano “Bild” ha sottolineato che spostarsi in bici gli consente di essere più veloce oltreché essere un toccasana per la salute. Cosa che i lettori di Bikeitalia sanno molto bene.

Chi è Cem Özdemir?

Come riporta la voce di Wikipedia dedicata a lui: “Nato a Bad Urach, nel Baden-Württemberg, il 21 settembre 1965 da genitori turchi di etnia circassa, giunti in Germania nel 1960, Özdemir fa parte del partito tedesco dei Verdi dal 1981. Dal 1989 al 1994, è stato membro del consiglio regionale del partito nello stato federale del Baden-Württemberg. È stato eletto al Parlamento federale nel 1994, primo immigrato di seconda generazione ad essere rappresentato nel Parlamento tedesco (ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 1983). Nel 2008, Özdemir è stato eletto a capo del partito dei Verdi. Spesso è indicato come l’Obama tedesco. L’8 dicembre 2021 è stato eletto Ministro dell’Agricoltura del Governo tedesco il quale è guidato dal nuovo Cancelliere Olaf Scholz”.

