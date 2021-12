Parigi: la trasformazione di Rue de Rivoli, da strada trafficata a superciclabile [video]

20 Dicembre 2021

La trasformazione di Rue de Rivoli, iconica strada di Parigi, è davvero incredibile. Da arteria molto trafficata è diventata una superciclabile con migliaia di persone in bicicletta che l’attraversano ogni giorno. Questa trasformazione è avvenuta in un tempo breve, in seguito alla pandemia, quando Rue de Rivoli è stata interdetta al traffico privato motorizzato per decisione della sindaca Anne Hidalgo.

Adv



Il profilo social Cycling Professor – animato dall’urbanista olandese Marco te Brömmelstroet – ha postato su Facebook un video di 20 secondi che rende meglio di mille parole la trasformazione avvenuta in quella strada, un tempo ostaggio del traffico:

In ogni caso il breve testo a corredo del video – con tanto di emoticon – dà qualche indicazione utile per replicare questa trasformazione anche altrove:

👀 Guarda questo e 🔊 ascolta attentamente

🤔 Mi chiedo: e se queste persone fossero in auto?

😱 Considera: la maggior parte erano… solo 2 anni fa!

🤯 Rendetevi conto: ecco come possono cambiare velocemente le città!

🧐 Chiedi: perché la mia città non può?

(~Rue de Rivoli, #Parigi | : Commute di Parigi)

Quale strada presente nella tua città e oggi ostaggio del traffico potrebbe essere trasformata in superciclabile? Scrivilo nei commenti!