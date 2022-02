Shimano forma i meccanici del World Cycling Center dell’UCI

3 Febbraio 2022

Prosegue la collaborazione tra Shimano – azienda leader nel settore della componentistica per biciclette – e UCI (Unione Ciclistica Internazionale) con il suo World Cycling Center (WCC): il colosso giapponese (a partire da febbraio 2022) erogherà i propri corsi di formazione e certificazione tecnologica, mettendo a disposizione degli esperti UCI tutto il materiale informativo e i video tutorial che saranno condivisi con i loro meccanici in tutto il mondo.

Shimano e UCI

Il contributo di Shimano al programma di formazione ai meccanici rafforza la partnership con l’UCI che risale al 1999. I partecipanti ai corsi UCI WCC apprendono abilità come il montaggio dei componenti sulle biciclette, assemblaggio di ruote, manutenzione di ogni componente e accessorio, assistenza, preparazione alla gara e posizione sulla bicicletta.

Come sottolinea Myron Walraven, Head of Sports Marketing di Shimano Europe: “Con questo rafforzamento della nostra partnership con l’UCI, siamo in grado di contribuire ad aumentare il numero e il livello di meccanici di biciclette altamente qualificati e professionali in tutto il mondo. Allo stesso modo, siamo in grado di supportarli nel processo di crescita e aggiornamento contribuendo ad offrire un’esperienza ciclistica di qualità per grandi e piccini, dilettanti e professionisti di tutto il mondo”.

Dal canto suo il direttore dell’UCI WCC Vincent Jacquet accoglie con favore il contributo di Shimano ai corsi: “La professionalizzazione delle persone che lavorano nel ciclismo è una delle nostre missioni e, fornendo l’accesso ai loro video di formazione, Shimano ci sta aiutando a garantire che i meccanici di tutto il mondo siano formati al massimo livello possibile”.

I corsi di meccanica realizzati al WCC dall’UCI sono rivolti alle persone che desiderano intraprendere la carriera di meccanico. Il programma è diviso in tre livelli:

il livello 1 è un corso introduttivo ai temi della meccanica della durata di tre giorni che può essere completato online;

è un corso introduttivo ai temi della meccanica della durata di tre giorni che può essere completato online; il livello 2 è un corso rivolto ai meccanici alle prime armi ma in possesso di un bagaglio di esperienza, si articola su due settimane che devono essere frequentate in presenza;

è un corso rivolto ai meccanici alle prime armi ma in possesso di un bagaglio di esperienza, si articola su due settimane che devono essere frequentate in presenza; il livello 3, anch’esso di due settimane e in presenza, è rivolto ai meccanici esperti che lavoreranno per i Team o per la loro Federazione Nazionale.

Solo nel 2021, sono stati 60 i meccanici formati nei tre livelli di corsi tenuti dagli esperti dell’UCI: presso la sede centrale di Aigle, in Svizzera (32); al Cairo, in Egitto (16); e a Luoyang, in Cina (12). Per il 2022 Shimano ha realizzato video specifici che verranno utilizzati per il corso di Livello 1. I partecipanti ai due corsi più avanzati avranno accesso ai video esistenti sulla piattaforma Shimano T.E.C.

Per ulteriori informazioni sui corsi di meccanica UCI, i candidati possono scrivere a [email protected].