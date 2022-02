Velo-city 2022: il programma della quattro giorni di Lubiana | 14/17 giugno - Bikeitalia.it

23 Febbraio 2022

La data del vertice mondiale della ciclabilità si avvicina: Lubiana è pronta a ospitare la quattro giorni di Velo-city 2022, evento promosso da ECF (European Cyclists’ Federation), con un ricco programma di interventi che si svolgeranno dal 14 al 17 giugno nella capitale della Slovenia, paese bike friendly in cui la bicicletta ha assunto negli anni un ruolo sempre più strategico nella mobilità.

Lubiana, sede di Velo-city 2022

In particolare oggi Lubiana – che ha vinto l’European Best Destinations Award 2022 – è diventata uno dei migliori esempi di città che ha chiuso il proprio centro cittadino alle auto, dedicando l’area alla mobilità attiva e creando un grande spazio condiviso funzionale e pulito per cittadini e visitatori.

Velo-city: il vertice della ciclabilità

Velo-city, che nasce nel 1980 nella città tedesca di Brema, è un evento per sua natura itinerante: di anno in anno si sposta da una città all’altra, per promuovere le esperienze di ciclabilità provenienti da tutto il mondo. E in questi 42 anni di attività la conferenza internazionale – piattaforma di condivisione con area espositiva – ha coinvolto oltre 1.400 delegati di più di 60 paesi che si sono incontrati per confrontarsi sul tema della ciclabilità e condividere buone pratiche e idee innovative.

Il programma di Velo-city

La conferenza Velo-city 2022 di Lubiana si svolgerà intorno al tema relativo alla bicicletta e alla mobilità attiva “Cycling the Change”, con un programma che comprende 6 sessioni plenarie e numerose sessioni collaterali differenti. Velo-city riunisce decisori politici, attivisti, ingegneri, progettisti, architetti, ricercatori, ambientalisti, rappresentanti delle imprese e dell’industria, rappresentanti delle autorità pubbliche di tutto il mondo e promuove lo scambio di idee e di esperienze per “fare rete” a favore dello sviluppo globale della ciclabilità.

I 5 sottotemi

Il macrotema principale di Velo-city 2022 “Cycling the Change” verrà declinato in 5 sottotemi, ciascuno afferente a una specifica area d’interesse: ripensare lo spazio pubblico; focus su cittadini, stakeholder e comunità; politiche pro-bici; turismo verde, economia verde; innovazione della mobilità urbana. Dalla call for abstract dello scorso autunno sono state selezionate le candidature più interessanti che a Lubiana saliranno sul palco di Velo-city 2022 per ispirare tutti i presenti.

E noi di Bikeitalia siamo davvero felici di essere stati scelti per entrambe le domande che abbiamo inviato: Paolo Pinzuti – ceo di Bikenomist editore di questa testata – a Lubiana farà un intervento dal titolo “Entrepreneurship in cycling as a tool for change” in cui racconterà la nascita e lo sviluppo dell’azienda che ha fondato nel 2015 e che ha come motto “from bike to business”.

Anche Pinar Pinzuti – Cycling Brainwasher in Bikeitalia e coordinatrice internazionale del movimento Fancy Women Bike Ride – tornerà sul palco di Velo-city (che l’aveva già vista protagonista a Lisbona, con un intervento nell’ambito del panel “Women in Cycling“) e a Lubiana, nell’ambito del panel “Cycling tourism off the beaten track”, farà una presentazione relativa alla Ciclovia dei Parchi della Calabria dal titolo “Regional Cycle Network as a key for the changing face of Calabria”.



Appuntamento a Velo-city 2022

E su Bikeitalia.it, media partner di Velo-city 2022, continueremo a raccontare ai nostri lettori le tappe di avvicinamento all’evento e i contenuti che emergeranno nel corso della quattro giorni di Lubiana. Il cambiamento nell’approccio alla mobilità urbana per dare sempre maggiore spazio alla bicicletta è fondamentale e d’altra parte anche noi lo sosteniamo da tempo: “Trasformiamo l’Italia in un Paese Ciclabile”, diffondiamo le – e ispiriamoci alle – buone pratiche che saranno condivise sul palco di Velo-city 2022.

Per maggiori informazioni su Velo-city 2022 che si terrà a Lubiana dal 14 al 17 giugno è possibile visitare il sito: https://www.velo-city2022.com/en/