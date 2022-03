Il ministro del Turismo Garavaglia inaugurerà la Fiera del Cicloturismo - Bikeitalia.it

4 Marzo 2022

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aprirà i lavori della Fiera del Cicloturismo, evento la cui prima edizione si svolgerà a Milano presso la Fabbrica del Vapore sabato 12 e domenica 13 marzo 2022 e che raccoglierà oltre 50 espositori da tutta Europa. Una notizia che conferma l’attenzione per il comparto delle vacanze in bicicletta individuato come volàno di sviluppo economico dei territori, con importanti ricadute occupazionali e leva per destagionalizzare l’offerta turistica.

D’altra parte proprio il ministro Garavaglia – in carica da febbraio 2021 – già nei mesi passati aveva avuto occasione di sottolineare l’importanza del cicloturismo, come dichiarato in un’intervista pubblicata il 19 maggio 2021 sul Corriere della Sera dove affermava: “Il cicloturismo è uno dei turismi che il governo conta di valorizzare perché è un turismo ‘orizzontale’. Perché attraversa la longitudine del turismo ‘slow’, di quello enogastronomico, di quello sostenibile”. E, ancora: “Con le bici elettriche il cicloturismo diventa o può diventare un’attività aperta a tutte le età. E può favorire un allungamento della stagione turistica”.

Tema rilanciato dal titolare del dicastero del Turismo anche in questa dichiarazione riportata dall’Ansa il 18 giugno 2021: “La bici ha potenzialità enormi per il turismo italiano, per tutte le fasce d’età, grazie alle e-bike. È una modalità per vivere il territorio, si può abbinare ad eccellenze come vino e food. Nel Pnrr ci sono fondi importanti per le ciclovie. Noi ci siamo”.

Concetto ribadito da Garavaglia proprio ieri in collegamento con il Padiglione Italia all’Expo di Dubai: “Lo sport è una delle componenti fondamentali del turismo ed è anche veicolo importante del dialogo, una sorta di diplomazia parallela, niente di più utile e importante in questo momento. È un sistema che ha dei numeri importantissimi. Il cicloturismo in Europa, da solo, vale 44 miliardi di euro per giro d’affari”.

La Fiera del Cicloturismo – con un ricco programma di incontri e di ospiti – si terrà a Milano sabato 12 e domenica 13 marzo 2022, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni: www.fieradelcicloturismo.it