In Gran Bretagna arrivano le brigate antiSUV che sgonfiano le gomme alle auto ingombranti - Bikeitalia.it

10 Marzo 2022

In Gran Bretagna si è recentemente affacciato sul panorama delle proteste per il clima un nuovo gruppo: si chiamano “The Tyre Extinguishers” e la notte di lunedì 7 marzo 2022 hanno fatto un’azione eclatante per uscire allo scoperto. Centinaia di SUV sono stati “disarmati”, cioè messi con le gomme a terra – come scrivono in una nota di rivendicazione – a Chelsea, Chiswick, Harley Street, Hampstead Heath, Notting Hill, Belgravia, Clapham, Brighton, Bristol, Cambridge, Sheffield, Liverpool ed Edimburgo. Nessun danno alle ingombranti autovetture: soltanto le ruote sono state sgonfiate come azione dimostrativa e i proprietari (per la loro sicurezza) sono stati avvertiti con un volantino lasciato sotto il tergicristallo sul parabrezza. Insomma: nessun SUV è stato “maltrattato” per questa dimostrazione.

Adv



Gomme a terra ai SUV parcheggiati

The Tyre Extinguishers mira a rendere impossibile possedere un SUV nelle aree urbane del Regno Unito e sostiene che i SUV siano “inutili ‘emissioni di lusso’, ostentate dai ricchi, che sono un disastro climatico, causano inquinamento atmosferico e rendono le nostre strade più pericolose”.

Il gruppo – si legge sul loro portale – è orizzontale e senza leader: i cittadini agiscono nella loro zona utilizzando un sito web per imparare a sgonfiare le gomme e per stampare un volantino da lasciare al SUV per informare il proprietario dell’accaduto, per la sua sicurezza.

Perché lo fanno?

Le ragioni per cui alcuni cittadini britannici hanno dato vita a questo nuovo soggetto di protesta antiSUV è riassunto nel loro comunicato di rivendicazione, che riportiamo tradotto e suddiviso per punti:

I SUV sono un disastro climatico : se i conducenti di SUV fossero un Paese, sarebbero il settimo Paese più inquinante al mondo. I ricercatori dell’Agenzia internazionale per l’energia sono rimasti scioccati nel 2019 nello scoprire che i SUV sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidride carbonica negli ultimi dieci anni. L’IEA afferma che l’aumento delle vendite di SUV sta annullando tutti i risparmi di carbonio delle persone che passano alle auto elettriche.

: se i conducenti di SUV fossero un Paese, sarebbero il settimo Paese più inquinante al mondo. I ricercatori dell’Agenzia internazionale per l’energia sono rimasti scioccati nel 2019 nello scoprire che i SUV sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidride carbonica negli ultimi dieci anni. L’IEA afferma che l’aumento delle vendite di SUV sta annullando tutti i risparmi di carbonio delle persone che passano alle auto elettriche. I SUV causano inquinamento atmosferico : le auto più grandi emettono più fumi tossici, peggiorando l’inquinamento atmosferico nelle nostre città. Gli scienziati collegano sempre più l’inquinamento atmosferico a tutta una serie di problemi di salute, da attacchi di cuore, ictus, cancro, problemi polmonari, aborti spontanei e persino problemi di salute mentale. Inoltre, l’inquinamento atmosferico è razzista; le persone di colore vivono in aree che hanno maggiori probabilità di essere esposte all’aria tossica. I conducenti di SUV tendono ad essere più ricchi e quindi tendono ad essere bianchi.

: le auto più grandi emettono più fumi tossici, peggiorando l’inquinamento atmosferico nelle nostre città. Gli scienziati collegano sempre più l’inquinamento atmosferico a tutta una serie di problemi di salute, da attacchi di cuore, ictus, cancro, problemi polmonari, aborti spontanei e persino problemi di salute mentale. Inoltre, l’inquinamento atmosferico è razzista; le persone di colore vivono in aree che hanno maggiori probabilità di essere esposte all’aria tossica. I conducenti di SUV tendono ad essere più ricchi e quindi tendono ad essere bianchi. I SUV sono pericolosi : i SUV hanno molte più probabilità di uccidere rispetto alle auto normali quando colpiscono i pedoni. Studi psicologici hanno dimostrato che i conducenti di SUV corrono più rischi, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada e i pedoni. Anche i conducenti di SUV e i passeggeri hanno maggiori probabilità di morire in incidenti.

: i SUV hanno molte più probabilità di uccidere rispetto alle auto normali quando colpiscono i pedoni. Studi psicologici hanno dimostrato che i conducenti di SUV corrono più rischi, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada e i pedoni. Anche i conducenti di SUV e i passeggeri hanno maggiori probabilità di morire in incidenti. I SUV non sono necessari: tre quarti di questi veicoli “fuoristrada” vengono venduti a persone che vivono in paesi e città. Esistono esclusivamente per la vanità dei loro proprietari, che li vedono come uno status symbol. Per il bene di questa vanità e consumi cospicui, il cambiamento climatico è peggiorato, respiriamo aria inquinata e più persone muoiono in incidenti. Questo è inaccettabile.



Marion Walker di The Tyre Extinguishers ha detto: “Governi e politici non sono riusciti a proteggerci da questi enormi veicoli inutili. I SUV sono un disastro climatico, causano inquinamento atmosferico e sono pericolosi per gli altri utenti della strada. Tutti li odiano, a parte le persone che li guidano. Chiedere educatamente azioni per il clima, aria pulita e strade più sicure ha fallito. È tempo di agire”.

Le richieste antiSUV

Il gruppo vuole vedere divieti sui SUV nelle aree urbane, tasse sull’inquinamento per i SUV e massicci investimenti nel trasporto pubblico gratuito e per tutti. “Ma fino a quando i politici non lo renderanno realtà, l’azione di Tyre Extinguishers continuerà”, esplicitano sul loro sito.