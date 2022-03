Le aziende tedesche dell'outdoor unite per l'Ucraina - Bikeitalia.it

16 Marzo 2022

Ai primi di marzo, Siegbert Müller, fondatore e amministratore delegato di OUTTRA – l’ecosistema tedesco dell’outdoor, che annovera anche Ortlieb e Vaude – ha fatto appello al settore per la prima volta per una campagna di raccolta fondi congiunta “Sport4Ukraine – United in Sport! You donate – we double” per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Nel frattempo, oltre 2 milioni di persone sono già fuggite dall’Ucraina – principalmente madri con i loro figli – e nella prima settimana di campagna sono stati raccolti 100.000 euro, che nel momento in cui lo scriviamo su Bikeitalia – al 16 marzo 2022 – sono saliti a 155.550.

Marchi, rivenditori, associazioni e case editrici si sono uniti sotto l’insegna Sport4Ukraine team, che comprende ogni azienda che ha donato almeno 1.000 euro. Müller commenta così questo risultato: “Vorrei ringraziare tutti i partecipanti per il loro impegno, il proprio tempo e tutte le attività che fanno conoscere ancora di più il progetto Sport4Ukraine per motivare più persone a partecipare. Sono sicuro che insieme possiamo fornire ancora di più supporto”.

Attualmente, sport4ukraine collabora con Aktion Deutschland Hilft, la Croce Rossa tedesca, UNHCR, Save the Children, Caritas Austria, Bündnis_Entwicklung_Hilft e Nachbar a Not. Ulteriori informazioni sull’idea, il core team, i processi e gli attuali importi delle donazioni possono essere trovati su sito web sport4ukraine.de.