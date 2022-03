Laboratorio fotografico in bici all'Isola d'Elba - Bikeitalia.it

28 Marzo 2022

Un laboratorio fotografico pratico, pensato appositamente per chi ama viaggiare in bicicletta – che sia cicloturismo, bikepacking o l’uscita della domenica non importa – perché il “ciclosognatore” durante le sue avventure incontra una sequenza infinita di immagini, di suggestioni e situazioni che non chiedono altro che essere contemplate e assaporate.

L’obiettivo del laboratorio è quello di saper trasformare le emozioni in immagini e di conseguenza in racconto. Si pedalerà insieme al fotografo professionista Paolo Ciaberta, che metterà a disposizione la sua esperienza nel mondo dell’outdoor, del cicloturismo e della fotografia per migliorare la tecnica fotografica e dare una forma alla narrazione. L’Elba si presta bene a questo scopo, un’isola ricca di natura, storia e cultura.

Quando

Da giovedì 28 aprile a domenica 1 maggio 2022 (arrivo sull’Isola d’Elba in modo autonomo nella giornata di giovedì 28 aprile, ritorno previsto alle 15:05 di domenica 1 maggio con arrivo a Piombino alle 15:45)

Dove

Il pernottamento sarà alla villa di Chiusa di Rio, a soli 2 km dal caratteristico paese di Rio nell’Elba, vicino ad alcune delle spiagge più belle dell’Isola, immerso nei profumi della campagna e adagiato su morbidi terrazzamenti naturali, all’interno di un parco di 1400 metri quadri con uliveto, vigneto oltre che numerosi alberi da frutto. La struttura ha la piscina e diversi tipi di sistemazione.

Programma

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio 2022 si pedala e si fotografa su percorsi brevi e mirati alle finalità del laboratorio. Le distanze saranno mediamente di 40/50 km su percorsi principalmente asfaltati o sterrato semplice. Si affronteranno i temi principali della fotografia di viaggio, la composizione dell’immagine, l’uso migliore delle luci, tempi e diaframmi, cosa è necessario portarsi in viaggio e cosa no, il trasporto in sicurezza dell’attrezzatura e cenni di archiviazione ed editing. Il laboratorio è previsto per un piccolo gruppo, 5/6 persone al massimo, per garantire un alto livello qualitativo e mantenere il giusto equilibrio.

Il fotografo Paolo Ciaberta

Da ormai 15 anni Paolo Ciaberta (sito | Instagram) lavora nel mondo del ciclismo a 360 gradi. Ha realizzato servizi sul ciclismo sportivo professionistico (Tour de France, Giro d’Italia e le principali competizioni soprattutto italiane), sul ciclismo urbano e sulla promozione dei territori tramite il cicloturismo ed il bikepacking che realizza in prima persona per poi raccontare con immagini e a volte anche testi. Collabora con riviste italiane ed internazionali che vanno da Alvento (ITA) a Peloton (USA), da Rouleur (UK) a Soigneur (NL), per molte aziende del settore crea contenuti per utilizzi social e web, negli anni ha lavorato con svariati brand come Rapha, Castelli, Santini, Pedaled, Sportful, Brooks, Campagnolo, Specialized, 3T, Missgrape, Apidura. Negli ultimi anni collabora con Bikeitalia – per cui realizza contenuti per ebook di viaggio – e con diverse realtà territoriali per lo sviluppo e la crescita del cicloturismo come motore di viaggi lenti che vanno alla scoperta di zone ancora poco conosciute.

Per tutte le informazioni relative al corso e alla quota di partecipazione è possibile consultare questo indirizzo.